Logo
Large banner

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

15.01.2026

21:45

Komentari:

0
Након упозорења Трампа: Иран отказао 800 погубљења
Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno

Osamsto pogubljenja koja su trebalo da se izvrše u Iranu otkazana su nakon upozorenja predsjednika SAD Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je danas Bijela kuća.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit je na konferenciji za novinare rekla da je Tramp danas informisan da je "800 pogubljenja koja su bila zakazana i trebalo da se izvrše juče obustavljeno", prenosi Si-En-En.

Ona je dodala da Tramp pažljivo prati situaciju na terenu u Iranu.

Livit je rekla da su Tramp i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posljedica ako se ubistva povezana sa represijom vlasti nastave".

Tramp je izjavio juče da mu je rečeno da ubistva u okviru iranskog gušenja protesta širom zemlje jenjavaju i da vjeruje da trenutno ne postoji plan za masovne egzekucije, iako su tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje visoke.

- Bićemo vrlo uznemireni ako se pogubljenja nastave - poručio je Tramp.

On nije isključio mogućnost američke vojne akcije, rekavši da će "pratiti kako će se proces odvijati", uz napomenu da je američka administracija dobila "veoma ohrabrujuću poruku" iz Irana.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra 2025. godine zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979. godine, protestni marševi su se intenzivirali širom zemlje.

Istog dana, internet je isključen, a u nekoliko iranskih gradova, protesti su se pretvorili u sukobe sa policijom i praćeni su skandiranjem protiv iranskog političkog sistema.

Prijavljeno je da je bilo žrtava i među snagama bezbjednosti i među demonstrantima.

Iranske vlasti, optužujući SAD i Izrael za orkestriranje nemira, objavile su 12. januara da je situacija stavljena pod kontrolu.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Часне сестре гурале дјеци сапун у уста и трљале их постељином натопљеном урином

Svijet

Časne sestre gurale djeci sapun u usta i trljale ih posteljinom natopljenom urinom

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Bijela kuća: Slanje evropskih trupa neće uticati na stav Trampa

1 h

0
Четири особе повријеђене у великој експлозији

Svijet

Četiri osobe povrijeđene u velikoj eksploziji

3 h

0
Земљотрес погодио Албанију

Svijet

Zemljotres pogodio Albaniju

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Centralne vijesti, 15.01.2026.

22

03

Potresna ispovijest brutalno pretučene Dejane: Ne vidim na jedno oko, sanjam ga svake noći

22

02

Ovo je pravi superzačin: Odličan za srce, mozak i raspoloženje

21

45

Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

21

45

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner