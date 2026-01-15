Logo
Bijela kuća: Slanje evropskih trupa neće uticati na stav Trampa

Izvor:

Tanjug

15.01.2026

20:44

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP

Bijela kuća je danas saopštila da je sastanak između američkih zvaničnika i visokih predstavnika Danske i Grenlanda bio produktivan i upozorila da slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav predsjednika SAD Donalda Trampa o toj teritoriji.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da su jučerašnji razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda Lars Loke Rasmusena i Vivijan Mocfelt sa potpredsjednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijom bili "produktivni", prenosi Skaj njuz.

Ona je dodala da su se strane složile da osnuju radnu grupu koja će nastaviti da vodi tehničke razgovore o "akviziciji Grenlanda“, navodi britanska televizija.

Prema njenim riječima "ti razgovori će se održavati svake dvije do tri nedjelje".

Bolnica

Zdravlje

Opasna zaraza hara: Na udaru mališani do 4 godine

"Ali predsjednik je sasvim jasno stavio do znanja svoj prioritet, želi da SAD dobiju Grenland, smatra da je to najbolje za nacionalnu bezbjednost", navela je Livit.

Ona je dodala da slanje trupa iz evropskih zemalja na Grenland neće uticati na Trampovu odluku o sticanju te teritorije.

Danske i grenlandske vlasti upozorile su SAD da ne zauzimaju ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.

Ostrvo je bilo danska kolonija do 1953. godine, ostalo je dio kraljevstva, ali je 2009. godine dobilo autonomiju, što mu je omogućilo da samostalno upravlja i određuje sopstvenu unutrašnju politiku.

