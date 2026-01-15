Ljekar i načelnik optuženi za smrt 9 beba umrlih u roku od 8 dana

Ruska policija je uhapsila glavnog ljekara i v.d. načelnika u porodilištu u sibirskom gradu Novokuznjecku, nakon što je devetoro novorođenčadi preminulo za samo osam dana početkom tekuće godine.

Dvojica zaposlenih optužena su za nemar koji je rezultirao smrću beba, saopštio je ruski Istražni komitet, prenosi ruski medij "Moskov tajms".

"U periodu od 4. do 12. januara 2026. godine, u Porodilištu broj 1 u Novokuznjecku registrovana je smrt devetoro novorođenčadi kao posljedica toga što su osumnjičeni svoje službene i profesionalne medicinske dužnosti obavljali na neadekvatan, nestručan i neodgovoran način", saopštila je ova agencija.

Kako piše ruska "Izvestija", u međuvremenu je zatraženo određivanje pritvora u trajanju od dva mjeseca za Alekseja Emiha, v.d. načelnika porodilišta, dok ime ljekara još nije saopšteno.

Istražitelji su dodali da je u toku sudsko-medicinsko veštačenje kako bi se utvrdio uzrok smrti svake bebe.

Regionalni zdravstveni zvaničnici su ranije saopštili da su sva novorođenčad imala različite posljedice nastale tokom porođaja ili bolesti koje su imale dok su još bile u stomaku, piše "Moskov tajms".

Porodilište broj 1 u Novokuznjecku, jedno od svega dva porodilišta u gradu sa oko pola miliona stanovnika, objavilo je u utorak da privremeno obustavlja prijem pacijenata zbog visoke stope respiratornih infekcija.

"Novorođenčetu su slomili ključnu kost"

Ksenija Krajeva, sestra jedne od porodilja, ispričala je da je njena sestričina prevremeno rođena 2. decembra prošle godine i da je bila u bolnici, u inkubatoru, zbog infekcije kada je uveden karantin.

"Sve je bilo u redu. Dijete se oporavljalo, prestali su da joj daju antibiotike, ali su nastavili da prate njeno zdravstveno stanje. Dva puta dnevno su nas telefonskim putem, zbog uvedenog karantina, obavještavali o stanju djevojčice i sve je bilo dobro. A onda sa nas 11. januara pozvali i rekli da je devojčica umrla", ispričala je sestra porodilje za ruski portal "RBC" i dodala da su njenoj sestri rekli da ne može da preuzme tijelo.

Porodilja Alina je za ruski medij izjavila da je porodilište u kojem su preminule bebe "solidno" i da vode računa o higijeni, ali je naglasila da su zaposleni "užasni i bahati". Sa njom je, ispričala ona, bila i mlada žena koja je rodila devojčicu.

"Novorođenčetu su, kako mi je ispričala, tokom porođaja slomili ključnu kost", kaže Alina.

Talas ogorčenja zbog smrti beba

Smrt beba u Novokuznjecku, gradu u Kemerovskoj oblasti, izazvala je talas ogorčenja u javnosti i oštre osude ruskih zvaničnika.

Valentina Matvijenko, predsednica Savjeta Ruske Federacije, u saopštenju je nazvala ovaj događaj "tragedijom" i rekla da se "nikada ne sme ponoviti".

Jana Lantratova, poslanica Državne dume i članica socijalno-konzervativne stranke "Pravedna Rusija", napisala je na Telegramu da je "dozvoliti da nekoliko beba umre u jednom porodilištu u tako kratkom vremenskom periodu - zločin protiv zemlje", imajući u vidu demografsku krizu sa kojom se Rusija suočava.

Guverner Kemerovske oblasti Ilja Seređuk saopštio je u utorak da će regionalni ministar zdravlja Andrej Tarasov izvršiti inspekciju svih porodilišta i perinatalnih centara u Kemerovskoj oblasti "kako bi se provjerila njihova spremnost za najkompleksnije slučajeve".