Zaharova otkrila da li Rusija i Kina imaju plan o zauzimanju Grenlanda

Rusija i Kina nikada nisu objavile bilo kakve agresivne planove za zauzimanje Grenlanda, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ne postoje činjenične informacije koje bi mogle na bilo koji način da potkrijepe takvu optužbu", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da su dvije zemlje nedavno objavile da žele da razvijaju ovu regiju i odnose sa njom.

Zaharova je komentarisala izjave predsjednika SAD Donalda Trampa o namjeri da uspostavi kontrolu nad Grenlandom da bi ga zaštitio od Moskve i Pekinga.