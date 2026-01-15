Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

Zapadne države su priznanjem takozvanog Kosova potkopale osnovne principe teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica, na koje se danas pozivaju u kontekstu Grenlanda, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Jedan od prvih simptoma ovog progresivnog revizionizma bilo je priznanje jednostranog proglašenja nezavisnosti pokrajine Kosova i Metohije. Sećate se kako je to 2008. godine uradio niz zapadnih zemalja na čelu sa SAD? Sve to je postalo upečatljiv primer grubog kršenja osnovnih normi i principa međunarodnog prava, pre svega Povelje UN", rekla je Zaharova.

Ona je naglasila da sada, kao što je Moskva ranije upozoravala, članice NATO-a "žanju posljedice postupaka motivisanih isključivo vjerovanjem u sopstvenu izuzetnost".

Zaharova se osvrnula i na mit o "ruskoj pretnji", koji Danska i druge članice EU i NATO-a već dugi niz godina promovišu.

"Solidarišemo se sa stavom Narodne Republike Kine o neprihvatljivosti pozivanja na navodnu `aktivnost Rusije i Kine` oko Grenlanda kao opravdanje za sadašnje zaoštravanje situacije", rekla je ona na brifingu za novinare, prenosi RT Balkan.

Ona je poručila da bi, prije nego što optuže druge za međusobne nesuglasice, zemlje NATO-a i evropske birokrate trebalo, prije svega, da jasnije sagledaju sopstvenu odgovornost za duboku i ubrzanu eroziju međunarodnih pravnih osnova globalne bezbjednosne arhitekture.

Zaharova je naglasila da Rusija ostaje dosljedno usmjerena na očuvanje mira i stabilnosti na svim geografskim širinama i otvorena je za dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju sa inostranim partnerima.