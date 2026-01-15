Kolegijum sutra o održavanju posebne sjednice NSRS

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da će sutra biti održana telefonska sjednica skupštinskog Kolegijuma radi dogovora o održavanju posebne sjednice parlamenta Srpske.

"S obzirom na predstojeće vjerske praznike iduće sedmice, Klub SNSD-a predložiće da sjednica Narodne skupštine bude održana u nedjelju, 18. januara", rekao je Mazalica.

Mazalica je rekao da je početak telefonske sjednice Kolegijuma zakazan za 15 časova.

Republika Srpska "Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da ga je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je istakao da će tražiti da što prije krenu procedure nakon što je danas vratio mandat da se ne bi ostavljalo prostora za bilo kakve insinuacije.