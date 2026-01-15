Logo
"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

15.01.2026

14:34

"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да одлуке које је влада у његовом мандату до сада доносила не могу бити доведене у питање.

"Било каква одлука Уставног суда БиХ то не може довести у питање", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Саво Минић 2

Република Српска

Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Према његовим ријечима, за то не постоји модалитет.

Он је навео да Уставни суд БиХ функционише без Срба, мандат судијама је истекао, мијењали су правилник о раду и све што су до сада донијели било је да проузрокују кризу у Српској.

Саво Минић

Влада Републике Српске

