Потврђено за АТВ: Минић ће поново бити премијер

15.01.2026
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић поново ће бити премијер након што врати мандат, потврђено је за АТВ из више извора у извршној власти Републике Српске.
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић понудиће мандат Сави Минићу за састав нове Владе Републике Српске, а у наредним данима очекује се да ће Народна скупштина Републике Српске изабрати нову Владу Републике Српске с Минићем на челу.
Република Српска
Саво Минић враћа мандат
Како АТВ сазнаје, услиједиће реконструкција Владе, али још није одлучено који министри ће остати на својим позицијама у 19. сазиву Владе Републике Српске.
