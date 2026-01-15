Logo
Потврђено за АТВ: Минић ће поново бити премијер

Извор:

АТВ

15.01.2026

13:42

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић поново ће бити премијер након што врати мандат, потврђено је за АТВ из више извора у извршној власти Републике Српске.

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић понудиће мандат Сави Минићу за састав нове Владе Републике Српске, а у наредним данима очекује се да ће Народна скупштина Републике Српске изабрати нову Владу Републике Српске с Минићем на челу.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић враћа мандат

Како АТВ сазнаје, услиједиће реконструкција Владе, али још није одлучено који министри ће остати на својим позицијама у 19. сазиву Владе Републике Српске.

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

