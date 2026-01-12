Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

12.01.2026
12:50
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да Влада није повећала плате директорима јавних предузећа како су то објавили поједини медији.
"Нисмо повећали плате, само је промијењен лимит са 3.000 на 3.500 КМ. То уопште не подразумијева било какво повећање плата, већ је само дата таква могућност", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Поједини медији објавили су недавно да су директорима јавних предузећа, која послују у минусу плате повећане за 500 КМ.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је новинарима да је БиХ, по званичним статистикама међународних финансијских иснтитуција, прва земља у свијету по повећању плата у прошлој години.
Према тим подацима у октобру 2025. године у односу на исти мјесец годину раније, у БиХ је забиљежен раст плата од чак 16,2 одсто, што је уједно и највиши раст међу свим анализираним земљама, преноси портал "Бизнис.
