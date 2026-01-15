Саво Минић на конференцији за новинаре

Извор:
АТВ
15.01.2026
12:27
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће данас у 14 часова конференцију за новинаре.
Конференција ће бити одржана у прес центру Владе Републике Српске, а можете је пратити на програму АТВ-а и порталу www.atvbl.rs.
Република Српска
Саво Минић враћа мандат
Како АТВ сазнаје, предсједник Владе Саво Минић вратиће мандат в.д. предсједнику Републике Српске, Ани Тришић Бабић због реконструкције Владе Републике Српске
Хроника
46 мин0
Србија
54 мин0
БиХ
1 ч2
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
54
12
27
12
20
12
15
Тренутно на програму