Саво Минић на конференцији за новинаре

Извор:

АТВ

15.01.2026

12:27

Коментари:

1
Саво Минић на конференцији за новинаре
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће данас у 14 часова конференцију за новинаре.

Конференција ће бити одржана у прес центру Владе Републике Српске, а можете је пратити на програму АТВ-а и порталу www.atvbl.rs.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић враћа мандат

Како АТВ сазнаје, предсједник Владе Саво Минић вратиће мандат в.д. предсједнику Републике Српске, Ани Тришић Бабић због реконструкције Владе Републике Српске

Влада Републике Српске

Саво Минић

