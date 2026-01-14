Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

“Скупштина је одраз воље народа. Ако има нерадника у Скупштини, значи нерадника и у народу, нажалост, тако је”, рекао је посланик СП-а у Народној скупштини Републике Српске Зоран Кокановић.

“Има ли ћутолога у Народној скупштини? -Увијек је било и увијек ће бити. Како они зараде плату? - Па лијепо, сами знате како је зараде, тако што ћуте и сједе”, одговорио је самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске Костадин Васић.

Неки су се толико утишали да се и њихове колеге изненаде када им чују имена.

“Чак се и ми посланици некада изненадимо када чујемо нечије име у комисији, јер то буде најчешће први пут да смо чули име неке особе да се помиње”, навела је посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Загорка Граховац.

Иако у мањини, има оних који поштују сваки глас који су на изборима добили. Кажу, труде се да то и оправдају.

"Уколико ја одлучим да ћутим и да не причам о тачкама дневног реда поставља се објективно питање како се тим људима обратити и за сутра нови мандат или било шта друго”, истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић.

Најактивнији у скупштинским клупама су Срђан Мазалица и Небојша Вукановић. Једини троцифрени по броју јављања.

“Не мислим да сам пропустио ниједну тачку дневног реда од када сам ушао у Народну скупштину, ријетко коју свакако”, казао је шеф Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Небојша Вукановић и додао:

“Очито да су неки посланици дошли овдје да би заступали своју регију, интересе одређене грађане, популације, скретали пажњу на проблеме, а да су други дошли да ту буду гласачка машинерија и да ту своју руку наплате неком функцијом.”

Није важан број јављања. Не ради се само за говорницом, поручују народни трибуни у своју одбрану.

“Имате некада народних посланика који се мање јављају, а који су за своју средину учинили много више него они што се јављају на свакој тачки дневног реда”, казао је посланик НПС-а у Народној скупштини Републике Српске Дарко Бањац.

“Мислите ли да су сви зарадили плату? - Мислим да јесу. - Да су се сви јављали... - Није, није начин посланичке борбе није само дискусија. Тако да, заиста мислим да су колеге активне на други начин. Јављам се за ријеч када сматрам да могу да кажем нешто што може допринијети општем добру и допринијети расправи по одређеним питањима ”, додао је посланик СПС-а у Народној скупштини Републике Српске Максим Скоко.

Можда би се више радило када би плата ишла по учинку. Они који примају још једну плату на другом радном мјесту, у Парламенту имају накнаду у нето износу од око 2.270 КМ. Она се увећава и за неколико стотина марака ако посланик обавља још неку функцију у Скупштини.