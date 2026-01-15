Logo
Large banner

Cvijanović: Podrška Miniću za rekonstrukciju Vlade

Izvor:

ATV

15.01.2026

14:52

Komentari:

0
Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da pruža punu podršku premijeru Republike Srpske Savi Miniću da kroz rekonstrukciju Vlade dođe do pune realizacije započetih aktivnosti na poboljšanju uslova za život svih kategorija stanovništva i infrastrukturnih projekata koji će omogućiti dalji razvoj svih lokalnih zajednica u Srpskoj.

Ona je naglasila da je bitno da Republika Srpska uvijek ima spreman i efikasan institucionalni odgovor na sve izazove, jer to narod očekuje od svojih institucija.

Саво Минић 2

Republika Srpska

Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

"Kao i uvijek, ponosna sam na Republiku Srpsku, ali i na jedinstvo i kolegijalnost vladajuće strukture koja se uporno bori za ustavni status Republike Srpske i njen ekonomski i socijalni razvoj", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Влада Републике Српске

Republika Srpska

"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da je već obaviješten da će ponovo biti predložen za mandatara.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Republika Srpska

Trišić Babić: Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

1 h

3
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Republika Srpska

Potvrđeno za ATV: Minić će ponovo biti premijer

1 h

0
Саво Минић враћа мандат

Republika Srpska

Savo Minić vraća mandat

3 h

11
Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Srbija

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

5 h

0

Više iz rubrike

"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

Republika Srpska

"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

1 h

0
Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Republika Srpska

Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

1 h

2
Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Republika Srpska

Trišić Babić: Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

1 h

3
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Republika Srpska

Potvrđeno za ATV: Minić će ponovo biti premijer

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner