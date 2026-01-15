Cvijanović: Podrška Miniću za rekonstrukciju Vlade

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da pruža punu podršku premijeru Republike Srpske Savi Miniću da kroz rekonstrukciju Vlade dođe do pune realizacije započetih aktivnosti na poboljšanju uslova za život svih kategorija stanovništva i infrastrukturnih projekata koji će omogućiti dalji razvoj svih lokalnih zajednica u Srpskoj.

Ona je naglasila da je bitno da Republika Srpska uvijek ima spreman i efikasan institucionalni odgovor na sve izazove, jer to narod očekuje od svojih institucija.

"Kao i uvijek, ponosna sam na Republiku Srpsku, ali i na jedinstvo i kolegijalnost vladajuće strukture koja se uporno bori za ustavni status Republike Srpske i njen ekonomski i socijalni razvoj", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da je već obaviješten da će ponovo biti predložen za mandatara.