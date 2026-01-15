Logo
Trišić Babić: Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

15.01.2026

13:54

Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат
Foto: ATV

Republika Srpska okrenuta je budućnosti, posvećena je razvoju i nije protiv bilo koga, za raliku od političkog Sarajeva koje je zarobljeno u prošlosti i posvećeno zagorčavanju života Republici Srpskoj, izjavila je vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Podsjetivši da je političko Sarajevo protiv postojanja Republike Srpske, Trišić Babić je konstatovala da je strana uprava njihovo najjače oružje u pokušaju urušavanja Srpske.

- Međutim, koliko god oni žele nestabilnost, mi smo odlučni da sačuvamo stabilnost i obezbijedimo izvjesnost. Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade Srpske - istakla je Trišić Babić.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić vraća mandat

Ona je pojasnila da ova odluka ima za cilj da o procesima u Republici Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

- Vlada na čijem čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva - poručila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić za Srnu.

Ana Trišić Babić

Savo Minić

Komentari (3)
