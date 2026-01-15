Savo Minić na konferenciji za novinare

Izvor:
15.01.2026
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće danas u 14 časova konferenciju za novinare.
Konferencija će biti održana u pres centru Vlade Republike Srpske, a možete je pratiti na programu ATV-a i portalu www.atvbl.rs.
Savo Minić vraća mandat
Kako ATV saznaje, predsjednik Vlade Savo Minić vratiće mandat v.d. predsjedniku Republike Srpske, Ani Trišić Babić zbog rekonstrukcije Vlade Republike Srpske
