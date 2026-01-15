Savo Minić na konferenciji za novinare

Konferencija će biti održana u pres centru Vlade Republike Srpske, a možete je pratiti na programu ATV-a i portalu www.atvbl.rs.

Republika Srpska Savo Minić vraća mandat

Kako ATV saznaje, predsjednik Vlade Savo Minić vratiće mandat v.d. predsjedniku Republike Srpske, Ani Trišić Babić zbog rekonstrukcije Vlade Republike Srpske