Savo Minić na konferenciji za novinare

15.01.2026

12:27

Саво Минић на конференцији за новинаре
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće danas u 14 časova konferenciju za novinare.

Konferencija će biti održana u pres centru Vlade Republike Srpske, a možete je pratiti na programu ATV-a i portalu www.atvbl.rs.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić vraća mandat

Kako ATV saznaje, predsjednik Vlade Savo Minić vratiće mandat v.d. predsjedniku Republike Srpske, Ani Trišić Babić zbog rekonstrukcije Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

