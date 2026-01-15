Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

Na današnji dan navršava se 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, a prijatelji i porodica okupili su se kako bi odali počast pokojniku.

Pjevačica i Arkanova udovica, Svetlana Ceca Ražnatović, je sa snajom Bogdanom i unukom Željkom došla na grob, gdje je sveštenik iz hrama Svetog Save održao molitvu, ali ovog puta Cecini nasljednici nisu došli.

Međutim, iza okupljenog naroda, između spomenika oko Arkanovog groba stajao je maskirani muškarac koji nije želio da privlači pažnju javnosti, a koji se sve vrijeme okretao i oprezno gledao oko sebe.

Mladić je u potpunosti sakrio lice kapom i šalom koji je navukao do očiju, a cijeli je bio obučen u crno. Njegovo prisustvo izazvalo je nelagodu onima koji su ga uočili, a dok većina nagađa da je u pitanju jedan od članova obezbjeđenja, nekoga od prisutnih Arkanovih prijatelja koji su došli na pomen, drugi pak smatraju da je u pitanju muškarac čije je prisustvo na javnom mjestu rizično kako za njega, tako i za okolinu.

Nesumnjivo je da muškarac po svaku cijenu želi da sačuva svoj identitet od javnosti.