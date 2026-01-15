Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

Osam lica uhapšeno je na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka zbog posjedovanja i konzumiranja droge.

Lice B. G. iz Prnjavora uhapšeno je nakon što je u pretresu dva vozila i porodične kuće koju koristi pronađena određena količina marihuane i ručna bomba "M50 P3".

Uhapšena su i lica iz Banjaluke S. K, B. Č, M. G. i M. T, te A. T. iz Gradiške.

Kod lica S. K, B. Č, M. T. i A. T. pronađena je određena količina marihuane, a kod M. G. tableta ekstazi.

Lice iz Doboja A. B. uhapšeno je nakon što je na javnom mjestu konzumiralo džoint.

Uhapšen je i vozač iz Laktaša V. J. koji je prilikom kontrole odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droga u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.