Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

Izvor:

Telegraf

15.01.2026

11:15

Komentari:

0
Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Miljana Kulić, rano jutros diskvalifikovana je iz Elite, a sada se oglasila njena majka Marija Kulić i otkrila zbog čega je izbačena.

Miljanu Kulić će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra. O ovim aktuelnim dešavanjima oglasila se i Marija Kulić koja kaže da podržava neke Miljanine odluke.

Iako se pričalo kako je diskvalifikovana zbog Uroša Stanića, sada se spekuliše da je "glavni krivac" voditelj Milan Milošević.

- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz Elite nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bijele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vrijeđao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gdje je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu.

Миљана Кулић

Scena

Miljana Kulić diskvalifikovana iz Elite, tuži je Pink

- Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promijeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marijaza "Alo".

Podsjetimo, u kasne sate, na adresu Bijele kuće, stiglo je zvanično saopštenje da će Miljana snositi kaznu zbog svog nedoličnog ponašanja koje je protiv pravila rijalitija.

