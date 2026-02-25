Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

Poslanik Ujedinjene Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH Milan Petković najavio je da će na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma uputiti zvaničnu inicijativu kojom će tražiti početak pregovora sa Hrvatskom o izgradnji novog mosta na Savi.

Prema ovoj inicijativi, novi most bi trebalo da poveže Srbac i Davor.

Već razgovarao s načelnicima

Petković je već razgovarao sa načelnicima ovih opština u Republici Srpskoj i Hrvatskoj jer je most interes obje strane, kao i otvaranje graničnog prelaza.

Banja Luka Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

"Ovdje nikada nije postojao most, ali su se ljudi vijekovima susretali. Trgovali su, vjenčavali se sa obe strane rijeke, radili, sarađivali. Susretali se i na ovoj, i na onoj obali. Danas ih razdvajaju dvije države, ali ne smiju ih razdvajati kilometri, birokratija i loša infrastruktura", rekao je Petković.

Kako kaže, želja je da se izgradi, ne samo most od betona, nego most prilika za brži razvoj, za nova radna mjesta, za mlade koji ne samo da žele da odu, nego i za mlade koji ovdje žele da ostanu.

Vrijeme da spojimo i obale i ljude

"Ako su naši preci mogli sarađivati bez mosta, mi danas nemamo izgovor da ga ne izgradimo. Vrijeme je da spojimo obale i ljude", kaže Petković.

Gradovi i opštine Sjajna vijest za građane Bijeljine: Stiže dugo čekana usluga

Petković sve to ilustruje dužinom svog putovanja od Srpca do Davora.

Objašnjava da su mu potrebna puna dva sata sa prelaskom granice u Gradiški i prelazak 80 kilometara. Da postoji most za to bi bilo potrebno manje od pet minuta jer je razdaljina oko 500 metara.

"Toliko bi nam bilo značajno da izgradimo ovaj most", zaključuje Petković.