Usvojena odluka: Za svu djecu do 18 godina doplatak od 50 do 230 KM

Izvor:

ATV

25.02.2026

16:13

Усвојена одлука: За сву дјецу до 18 година доплатак од 50 до 230 КМ
Foto: ATV

Vlada Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj u srijedu, 25. februara, usvojila je odluku o visini iznosa dječjih doplataka.

Kako u srijedu navode iz Sektora za informiranje Vlade Brčko distrikta BiH, bez obzira na imovinski i socijalni status porodica, za djecu od rođenja do navršene 18 godine, iznos dječijeg doplatka je 50,00 KM.

Nadalje, za djecu iz porodica s niskim primanjima iznos dječijeg doplatka iznosi 155,00 KM. To je iznos koji se odnosi i na djecu rođenu kao dvojke, trojke, četvorke ili više.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Bivšem operativcu zamrznuto 13 stanova i osam poslovnih prostora

Za djecu bez oba roditelja, djecu bez roditeljskog staranja, samohrane roditelje, porodice koje imaju dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, porodice u kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi ili s tjelesnim oštećenjem u postotku ne manjim od 70 posto, dodatak za djecu iznosi 230,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Vlada Brčko distrikta usvojila je i programe utroška sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja za dijalizu, suzbijanje epidemija, nabavku medicinskih trakica, skrining trudnica na trombofiliju i liječenje niskomolekularnim heparinom, kao i za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH.

Мајкл Барон

Svijet

Vezan i davljen: Slavni glumac umro tokom intimnog odnosa

Programima utroška sredstava za troškove dijalize i suzbijanja epidemija izdvojeno je 35.000,00 KM, za nabavku aku-ček trakica 200.000,00 KM, za skrining trudnica na trombofiliju i liječenje trombofilije 200.000,00 KM i za troškove transplantacije organa 600.000,00 KM.

Usvojena je i odluka o dodacima na plate određenih zaposlenih osoba u Centru za socijalni rad u visini od 10 odsto.

Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojen je godišnji plan upravljanja šumama u vlasništvu Distrikta za 2026. godinu, čime se osigurava održivo korištenje i upravljanje šumskim resursima što uključuje plan sječe, plan pošumljavanja, mjere zaštite, nabavku opreme i sredstava za rad.

Brčko

Brčko distrikt

