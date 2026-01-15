Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

Težak udes desio se jutros u 7.50 na Smederevskom putu, u Boleču, u kom je stradao muškarac (46), vozač pežoa 307.

Težak udes se desio kada se sudario sa autobusom "Lasta".

Kako piše Telegraf, sedam putnika i vozač autobusa su za sada zatražili ljekarsku pomoć, a vozač automobila je smrtno stradao na licu mjesta.

Obustava saobraćaja u oba smjera. Uviđaj u toku.

Inače, ovo nije jedina nesreća ovog jutra u Beogradu. Između 7 i 8 sati desilo se nekoliko lančanih sudara na Pupinovom mostu, saobraćaj je tamo potpuno obustavljen.

Težak udes se desio i kod Bubanj potoka.