Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

15.01.2026
09:59
Težak udes desio se jutros u 7.50 na Smederevskom putu, u Boleču, u kom je stradao muškarac (46), vozač pežoa 307.
Težak udes se desio kada se sudario sa autobusom "Lasta".
Kako piše Telegraf, sedam putnika i vozač autobusa su za sada zatražili ljekarsku pomoć, a vozač automobila je smrtno stradao na licu mjesta.
Obustava saobraćaja u oba smjera. Uviđaj u toku.
Inače, ovo nije jedina nesreća ovog jutra u Beogradu. Između 7 i 8 sati desilo se nekoliko lančanih sudara na Pupinovom mostu, saobraćaj je tamo potpuno obustavljen.
Težak udes se desio i kod Bubanj potoka.
