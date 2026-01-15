Logo
Large banner

Banjalučke četvorke proslavile 2. rođendan: "Vi ste dokaz da čuda postoje"

Izvor:

ATV

15.01.2026

09:41

Komentari:

0
Бањалучке четворке прославиле 2. рођендан: "Ви сте доказ да чуда постоје"
Foto: Fejsbuk / Milana Petrović

Banjalučke četvorke Matej, Marko, Luka i Jovan proslavili su juče, 14. januara, svoj drugi rođendan, a fotografije sa proslave rođendana objavila je majka Milana Petrović.

"Drage naše bebe srećan vam drugi rođendan. Danas slavimo vas, naša četiri mala čuda, naše hrabre dječake. Hvala vam što nas svaki dan učite strpljenju i hrabrosti. S vama je svaki dan pun izazova, ali beskrajno lijep i ispunjen. Želimo vam da kroz život koračate zdravi, srećni, hrabri i puni ljubavi. Vi ste dokaz da čuda postoje. Možda nekad nije lako, ali je prejako. Volimo vas beskrajno", napisala je majka Milana.

Podsjećamo, veliku pažnju privukla su i imena četvorki, a za njih su dobili blagoslov iz manastira Krka.

Sem Mateja, Marke, Luke i Jovana, Milana i Nemanja imaju još jednog, najstarijeg sina Konstantina koji takođe vodi brigu o mlađoj braći.

Podijeli:

Tagovi:

četvoro djece

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

FSB: Protjeran britanski špijun

45 min

0
Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

Svijet

Dva miliona Ukrajinaca na potjernici zbog izbjegavanja mobilizacije

53 min

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Đoković se oglasio zbog amatera koji je pobijedio Janika Sinera i osvojio "Grend slem" u Australiji

1 h

0
Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

Region

Knežević: Izlazimo iz Vlade ako odbiju inicijativu

1 h

0

Više iz rubrike

Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

Banja Luka

Nema naplate parkinga bez skupštinske odluke

13 h

0
Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

Banja Luka

Što ste se grijali, grijali ste se: Banjaluku čeka zima na 19 stepeni

14 h

3
Уз пјесму и добро расположење, Бањалучани дочекали Православну Нову годину

Banja Luka

Uz pjesmu i dobro raspoloženje, Banjalučani dočekali Pravoslavnu Novu godinu

15 h

0
Еко топлане Бањалука: Празници без рестрикција, али систем даљинског гријања тражи рјешења

Banja Luka

Eko toplane Banjaluka: Praznici bez restrikcija, ali sistem daljinskog grijanja traži rješenja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner