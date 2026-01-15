Banjalučke četvorke proslavile 2. rođendan: "Vi ste dokaz da čuda postoje"

Banjalučke četvorke Matej, Marko, Luka i Jovan proslavili su juče, 14. januara, svoj drugi rođendan, a fotografije sa proslave rođendana objavila je majka Milana Petrović.

"Drage naše bebe srećan vam drugi rođendan. Danas slavimo vas, naša četiri mala čuda, naše hrabre dječake. Hvala vam što nas svaki dan učite strpljenju i hrabrosti. S vama je svaki dan pun izazova, ali beskrajno lijep i ispunjen. Želimo vam da kroz život koračate zdravi, srećni, hrabri i puni ljubavi. Vi ste dokaz da čuda postoje. Možda nekad nije lako, ali je prejako. Volimo vas beskrajno", napisala je majka Milana.

Podsjećamo, veliku pažnju privukla su i imena četvorki, a za njih su dobili blagoslov iz manastira Krka.

Sem Mateja, Marke, Luke i Jovana, Milana i Nemanja imaju još jednog, najstarijeg sina Konstantina koji takođe vodi brigu o mlađoj braći.