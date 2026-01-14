Uz pjesmu i dobro raspoloženje, Banjalučani dočekali Pravoslavnu Novu godinu

Zdravlje, ljubav i sloga želje su Banjalučana koji su uz srpskog, a svjetskog, muzičara Slobodana Trkulju, dočekali Pravoslavnu Novu godinu. Slavlje na Platou Hrama Hrista Spasitelja započela je etno grupa "Dar" i mladi izvođač Danilo Milosavljević.

Niska temperatura nije spriječila građane da sa svojim bližnjima uživaju u koncertu, nakon čega su prisustvovali ponoćnoj liturgiji.

"Želim prije svega zdravlja, mira i onoga što mislim da nam svima nedostaje – sloge, da budemo složni","Poželjela bih svima mir, zdravlje, blagostanje, radost. Da živimo u sabornosti", "Zdravlja, samo zdravlja, sve ostalo će doći","Na prvom mjestu zdravlja, ljubavi, sloge, da budemo srećni i uživamo u onome što radimo", rekli su Banjalučani za ATV.

Onima kojima je smetala hladnoća, odlučili su se za proslavu u toplijem ambijentu i dobrom ugođaju. Uz pjesmu, hranu i koju čašicu više dočekali su Novu godinu.

"Svima želim da od ovog momenta i svih preostalih dana u godini uživaju u zdravlju, sreći, okruženi najmilijima, sa ostvarenim željama i ciljevima, da budu najsrećniji što mogu","Želim svima zdravlja i sreće", dodali su građani.

Tačno u ponoć, zvona Hrama Hrista Spasitelja, oglasila su dolazak Pravoslavne, odnosno Srpske nove godine, unoseći u banjalučku noć poruku zajedništva.

Uz muziku, osmijehe i okupljene građane, Banja Luka je Novu godinu dočekala onako kako priželjkuje i da je proživi, veselo, dostojanstveno i sa vjerom da će naredni mjeseci donijeti više zdravlja, stabilnosti i razloga za radost. Naši Banjalučani poručuju da se godina ne mjeri brojem dana, nego onim što u nju unesemo. Srećnu Pravoslavnu novu godinu želi vam ekipa ATV.