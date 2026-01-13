Budžet kasni, fotelje stižu na vrijeme - Banjaluka opet plaća ceh

Banjaluka je u Novu godinu ušla bez budžeta, opet. Moglo bi se reći, kao repriza serije koju svi znaju napamet, ali se svake godine nadaju drugačijem kraju.

Umjesto finansijskog plana, Banjalučane je dočekalo privremeno finansiranje, a gradska kasa "na leru". PDP-oci uvjeravaju sjednica je, planirana za 5. januar, materijali su stigli 29. decembra, zakasnili svega nekoliko sati. Praznici nisu izgovor. Vremena za analizu bilo je dovoljno.

"Petog nismo dobili informaciju da neće biti sjednice, jednostavno nismo dobili poziv. Nismo dobili ni razlog ni obrazloženje zbog čega je nema. Tako da, evo, do danas nemamo informaciju. Imamo neke nezvanične najave da će to biti 23. Ali smo takve nezvanične najave imali i za 12. pa se nije desilo. To je pitanje za predsjednika Skupštine. Ja očekujem da će sjednica i budžet biti usvojeni do kraja januara", rekao je Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini Grada Banjaluka.

Problem je čega u budžetu nema. Nema povećanja za personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom. Nema dodatne podrške boračkim kategorijama. A zakon je jasan, ako se budžet ne usvoji do kraja decembra, sve što se kasnije izglasa važi tek od aprila, kažu iz Narodnog fronta. Tri mjeseca pauze za one kojima je pomoć potrebna odmah. Kao da nekome ko je žedan kažete: sačekaj proljeće.

"Ono što svi negde zanemaruju jeste činjenica da smo mi budžet morali usvojiti do 31.12.2025.godine, inače automatski nastupa privremeno finansiranje. I kad god se zakaže sjednica budžet ako se usvoji, ukoliko se bude postupalo prema Zakonu, on počinje da važi 1.4.2026. Što se toga tiče, situacija je jako nezgodna", rekla je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

Budžet nije usvojen, ali brže bolje usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Planira se širenje, kako kažu iz SNSD-a, ionako pregomilane gradske administracije. Novih 14 odjeljenja, 70 savjetnika, 95 koordinatora, 6 šefova timova i još jedan gradski menadžer, po svemu sudeći, servisiraće gradonačelnika. Ko će to platiti, još se ne zna. Od kojih para, još manje.

"Posebno je zabrinjavajući podatak kada je riječ o kabinetu gradonačelnika koji je dodatno pojačan sa 22 savjetnika i 4 koordinatora što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Broj od gotovo 70 radnika će direktno servisirati gradonačelnika Draška Stanivukovića i ovo zaista prevazilazi sve administrativne standarde. Predstavlja ozbiljno opterećenje za budžet grad ai građane koji sve to finansiraju.", rekla je Žana Grmuša, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Administracija buja. Građani se pitaju kako da plate sve skuplju vodu, smeće i struju. Računi rastu, savjetnici se množe, a rezultati teško mjerljivi. I nije ovo prvi put. Sličan scenario gledali smo i 2021. godine, kada je tim gradskih otaca „porastao" za sedamdesetak saradnika. Četiri godine kasnije, ista slika, samo veći broj. Tako smo još jednom dočekali godinu bez jasnog finansijskog plana, ali sa sve dužim spiskom ljudi na budžetskoj platnoj listi. Građani, po starom običaju, nastavljaju da stežu kaiš i gledaju kako se gradska administracija širi, a gradska kasa tapka u mjestu.