Knežević: Izlazimo iz Vlade ako odbiju inicijativu

Milan Knežević izjavio da će ta stranka napustiti vlast ukoliko na prvoj narednoj sjednici crnogorske vlade budu odbijene inicijative DNP o srpskom jeziku, državljanstvu, trobojci i dijalogu u vezi sa gradnjom postrojenja u Botunu.
Knežević, koji je predsjednik crnogorske Demokratske narodne partije je rekao da će ukoliko inicijative DNP-a budu odbijene, ministri iz redova te stranka, Milan Zogović i Maja Vukićević, podnijeti ostavke.
''Poslanički klub će otkazati podršku vladi Milojka Spajića, a odbornički klub DNP-a u skupštini glavnog grada otkazaće podršku gradonačelniku Saši Mujoviću", rekao je Knežević za Politiku.
Naveo je da više nema nagađanja, sumnji, niti javnih podmetanja ''dušebrižnika i spasilaca srpstva", jer će, kako kaže, biti onako kako je odlučilo predsjedništvo DNP-a.
''Nema nikakvog prostora za manipulacije, analize i frustracije, kakve smo imali priliku da čitamo na društvenim mrežama, i to dominantno od ljudi koji ili podržavaju Demokratsku partiju socijalista (DPS) ili rade protivno interesima i DNP-a, i srpskog i crnogorskog naroda u Crnoj Gori'', naveo je Knežević.
Prema njegovim riječima, okidač za posljednju odluku njegove partije u vezi sa podnošenjem inicijativa bila je, kako kaže, brutalna akcija policije u Botunu, posljednjih dana prošle godine.
Knežević je naveo da je u toj akciji učestvovalo 680 policajaca i da su privedena 54 meštanina koji mjesecima protestuju zbog najavljene gradnje kolektora u Botunu i dodao da je ''brutalnom akcijom'' u Botunu rukovodio policajac koji je uhapsio njegovu majku.
Podsjetivši da je ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler u nekoliko navrata poručio da država mora da pokaže snagu u Botunu gde se meštani bune protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode, Knežević je izrazio sumnju da je Satler doprinio akciji u Botunu i da će morati prvo da se obave konsultacije sa Satlerom, pa da se odlučuje o inicijativama Satlera.
''Ja neću njega (Satlera) pitati šta da radim u svojoj državi. Svakako, država u Botunu nije pokazala nikakvu snagu, već nemoć", rekao je Knežević.
Komentarišući nove blokade saobraćajnica od strane građana Botuna i Zete, Knežević je rekao da će se protesti u narednom periodu sigurno radikalizovati ukoliko Milojko Spajić i koalicioni partneri ne uvaže inicijative DNP, prije svega one o povratku srpskog jezika kao službenog, dvojnog državljanstva, trobojke kao narodne zastave i drugih pitanja.
''Ti ljudi žele razgovor, ali uporno dobijaju odgovore koji iritiraju i dodatno podižu tenzije. Mislim da nikome u Crnoj Gori nije potrebno da se prolije kap ljudske krvi, a 31. decembra se to i moglo desiti da nije bilo odgovornih ljudi koji su sa građanima Zete donijeli odluke koje su zaustavile eskalaciju. Ukoliko ne bude pregovora, dosadašnje blokade će biti poezija u odnosu na ono što može da se desi, a tiče se otpora građana Botuna zbog klasične zloupotrebe, represije i kršenja referendumske volje", poručio je Knežević.
