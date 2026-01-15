Logo
Large banner

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Izvor:

Telegraf

15.01.2026

09:55

Komentari:

0
Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gdje je još uvijek na snazi vanredna situacija.

- Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vrijeme pandemije - rekao je Stanković za TV Pink.

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini počelo je 12. januara, a u školama u centralnoj Srbiji počeće u ponedjeljak 19. januara.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

onlajn nastava

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Region

Stravičan sudar u Sloveniji: Vozila u plamenu, obustavljen saobraćaj na auto-putu

25 min

0
Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

Tenis

Đoković pobijedio Tijafoa u egzibicionom meču u Melburnu

34 min

0
Бањалучке четворке прославиле 2. рођендан: "Ви сте доказ да чуда постоје"

Banja Luka

Banjalučke četvorke proslavile 2. rođendan: "Vi ste dokaz da čuda postoje"

37 min

0
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Scena

Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus

38 min

0

Više iz rubrike

НИС започиње изградњу соларне електране

Srbija

NIS započinje izgradnju solarne elektrane

12 h

0
Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Srbija

Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih

16 h

2
Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Srbija

Ukinuta vanredna situacija, građani pozvani da prijave štetu

17 h

0
Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Srbija

Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner