Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gdje je još uvijek na snazi vanredna situacija.

- Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vrijeme pandemije - rekao je Stanković za TV Pink.

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini počelo je 12. januara, a u školama u centralnoj Srbiji počeće u ponedjeljak 19. januara.

(Telegraf)