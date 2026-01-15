Logo
Large banner

Snijeg pao sa krova i ubio dvoje ljudi

15.01.2026

13:27

Komentari:

0
Ходање по снијегу
Foto: Pexels

U Petropavlovsku Kamčatskom dvije osobe su poginule tako što je na njih pao snijeg sa krova, zbog čega je proglašeno vanredno stanje, saopštio je danas gradonačelnik tog grada Jevgenij Beljajev.

- Odluka o proglašenju vanrednog stanja će omogućiti gradskoj upravi da rasporedi dodatne snage kako bi se izborila sa posljedicama ciklona - rekao je Beljajev u objavi na Telegramu.

On je kazao da je neprihvatljiva "kriminalna neaktivnost kompanija za upravljanje, koje ne uspijevaju blagovremeno da uklone snijeg i led sa krovova i streha".

- Takav nemar je, nažalost, doveo do tragedije koja je rezultirala smrću stanovnika grada. Apsolutno je jasno da kompanija za upravljanje nije preduzela adekvatne mjere da očisti područje od snijega i leda, niti da postavi barijere koje upozoravaju na opasnost od boravka u zoni lavina - kazao je Beljajev.

Istakao je da će organi za sprovođenje zakona procijeniti radnje, ili neaktivnost odgovornih.

- Čekanje povoljnih vremenskih uslova je neprihvatljivo. Živimo na Kamčatki i posljedice ciklona moraju se odmah riješiti - zaključio je Beljajev.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

krov

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Profesor seksualno uznemiravao učenicu

2 h

0
Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

Republika Srpska

Bojić: Značajna podrška Vlade Srpske koju Laktaši zaslužuju

2 h

0
Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

Banja Luka

Stanivuković u Službenom glasniku BiH objavio odluku o naplati parkinga: Da li je primjenjiva?

2 h

0
Саво Минић враћа мандат

Republika Srpska

Savo Minić vraća mandat

3 h

11

Više iz rubrike

Медведев: Зеленски почео да уклања конкуренцију

Svijet

Medvedev: Zelenski počeo da uklanja konkurenciju

4 h

0
Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

Svijet

Drama počinje? Američki nosač aviona je pokrenut

4 h

0
Први војници из европских земаља стигли на Гренланд

Svijet

Prvi vojnici iz evropskih zemalja stigli na Grenland

5 h

1
Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

Svijet

Japan pogodio niz zemljotresa, najsnažniji 5,1 stepen

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner