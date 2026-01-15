Snijeg pao sa krova i ubio dvoje ljudi

U Petropavlovsku Kamčatskom dvije osobe su poginule tako što je na njih pao snijeg sa krova, zbog čega je proglašeno vanredno stanje, saopštio je danas gradonačelnik tog grada Jevgenij Beljajev.

- Odluka o proglašenju vanrednog stanja će omogućiti gradskoj upravi da rasporedi dodatne snage kako bi se izborila sa posljedicama ciklona - rekao je Beljajev u objavi na Telegramu.

On je kazao da je neprihvatljiva "kriminalna neaktivnost kompanija za upravljanje, koje ne uspijevaju blagovremeno da uklone snijeg i led sa krovova i streha".

- Takav nemar je, nažalost, doveo do tragedije koja je rezultirala smrću stanovnika grada. Apsolutno je jasno da kompanija za upravljanje nije preduzela adekvatne mjere da očisti područje od snijega i leda, niti da postavi barijere koje upozoravaju na opasnost od boravka u zoni lavina - kazao je Beljajev.

Istakao je da će organi za sprovođenje zakona procijeniti radnje, ili neaktivnost odgovornih.

- Čekanje povoljnih vremenskih uslova je neprihvatljivo. Živimo na Kamčatki i posljedice ciklona moraju se odmah riješiti - zaključio je Beljajev.