Bojić: Značajna podrška Vlade Srpske koju Laktaši zaslužuju

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izjavio je da je veoma značajno da je Vlada Srpske ovom gradu odredila 11.100.000 KM za prioritetne projekte, te naglasio da će, uz gotovo identičan iznos koji će biti izdvojen iz gradskog budžeta ove godine, biti zaokružen investicioni ciklus koji će premašiti 20 miliona KM.

- Grad Laktaši nije bio korisnik ovih sredstava u posljednje četiri godine i smatram da smo zaslužili sredstva koja su nam odobrena, s obzirom na to da privreda grada uplati u budžet Republike Srpske godišnje oko 300 miliona KM - rekao je Bojić i naglasio da stoga ne stoje ni tvrdnje opozicije u Srpskoj da je najveći iznos ovih sredstava "planiran za lokalne zajednice u kojima će biti ponovljeni izbori za predsjednika Srpske".

Bojić je istakao da će u Laktašima biti realizovani projekti koji se pripremaju već dvije-tri godine.

- Ovaj iznos će nam mnogo značiti jer je bez pomoći Vlade Republike Srpske teško realizovati ozbiljne investicije - naglasio je Bojić.

Bojić je naveo da će ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada biti ključni prioritet.

- Planirano je da se asfaltiraju ili rekonstruišu lokalne saobraćajnice, a korištenjem određenog iznosa Vlade Srpske nastojaćemo i da neke saobraćajnice proširimo zbog povećanja frekventnosti saobraćaja. Ima mnogo saobraćajnica, a planirana je i izgradnja trotoara - rekao je Bojić za Srnu, te istakao da će u Laktašima biti izgrađeno i šetalište.

Bojić je rekao i da će biti realizovani i projekti koji se odnose na porodicu, djecu, starije kategorije stanovništva.

- Planiramo izgradnju sportsko-rekreativnih zona, jedna od njih bi bila i preko puta Osnovne škole u Laktašima. U Mjesnoj zajednici Trn je planirana izgradnja biciklističkih staza, od Glamočana do Zalužana. Uz brzu saobraćajnicu na dijelu puta od firme "Rema tri" do "Nis petrol" pumpe planirano je proširenje servisne saobraćajnice zajedno sa trotoarom - naveo je on.

Prema Bojićevim riječima, planirano je i proširenje puta u Jablanu sve do stare škole, proširenje puta u mjesnoj zajednici Aleksići, te u Boškovićima dionica do škole.

Bojić je rekao da je u mjesnoj zajednici Veliko Blaško planirana izgradnja ambulante, čime će u ovom mjestu biti zaokružen investicioni ciklus.

- Tu su već izgrađeni javni vrtić, crkva i brojni drugi sadržaji - istakao je on.

Bojić najavljuje i ulaganja u kanalizacionu mrežu u Trnu, a dio sredstava će biti usmjeren u izgradnju vodovoda u Bakincima, koji će kasnije biti proširen na selo Riječane.

- To je veoma kompleksan projekat sa mnogo prepumpnih stanica i u njega će biti usmjerena ozbiljna sredstva. Planirana je i izgradnja vodovoda u Bukovici, gdje ćer biti propšireni kapaciteti javnog vodovoda iz Jablana prema ovom mjestu - kaže Bojić.

On je ukazao da će investicije u pomenute projekte biti realizovane u narednih šest mjeseci do godinu - godinu i po jer treba da se sprovedu tenderske procedure, čime će biti realizovano sve što su u posljednje dvije godine zahtijevali stanovnici grada Laktaši.

Bojić kaže da će ove godine Vlada Republike Srpske izvojiti sredstva za realizaciju kapitalnih investicija u mnogim lokalnim zajednicama u Srpskoj, te podsjeća da je prošle i pretprošle godine za te namjene novac izdvajan iz Budžeta Srpske, kao i Budžeta predsjednika Srpske.

Vlada Republike Srpske odredila je prioritetne projekte iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u ovoj godini za šta će biti izdvojeno 147.740.700 KM, od čega je za području Laktaša namijenjeno 11.100.000 KM.