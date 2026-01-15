Logo
Large banner

Igokea dočekuje Partizan, evo koliko koštaju ulaznice

Izvor:

ATV

15.01.2026

13:11

Komentari:

0
Игокеа дочекује Партизан, ево колико коштају улазнице
Foto: Pexels

Košarkaši Igokee i Partizana odmjeriće sutra snage u Laktašima u zaostaloj utakmici sedmog kola ABA lige.

Dva tima u različitom raspoloženju dočekuju predstojeći meč. I dok je Partizan sinoć doživio težak poraz u Evroligi, Igosi se nalaze u seriji od tri uzastopne pobjede u ABA ligi. Na krilima sjajnog trijumfa protiv Kluža ekipa želi da pruži još jednu dobru partiju i eventualno upiše pobjedu kojom bi se dodatno približili plasmanu u plej-of.

"Bez obzira na sve rezultate u Evroligi, Partizan je aktuelni šampion ABA lige i tim koji u ovom takmičenju ima samo jedan poraz sa početka sezone. Mislim da su u svakoj utakmici opravdali ulogu favorita i pokazali individualni kvalitet i dubinu rostera koji posjeduju. Nevezano za njihov kvalitet i sve što predstavljaju kao klub, želimo da što prije i matematički obezbijedimo poziciju u plej-ofu. Naša želja je da odigramo najbolju moguću utakmicu, probaćemo da neke stvari koje su bile dobre podignemo na još viši nivo, da neke greške smanjimo, jer biće nam potrebna maksimalna koncentracija tokom svih 40 minuta ukoliko želimo da ostvarimo pobjedu, kojoj se nadamo", rekao je trener KK Igokea Nenad Stefanović.

Utakmici se raduje i Amad Rori, koji je tokom sezone pojačao redove Igosa.

"Partizan je veoma dobro vođen tim. Imaju slavnu istoriju, biće puna dvorana. Muče se u posljednje vrijeme, ali u ABA ligi igraju sjajno. Znamo da će igrati čvrsto, ali nadamo se da možemo da nastavimo sa dobrim momentumom, držimo se našeg plana i uradimo sve što je potrebno za pobjedu", rekao je Rori.

Igokea i Partizan sastaju se u petak u Laktašima sa početkom u 19 časova. Ulaznice su juče puštene u prodaju u Kafe Baru u sklopu Sportske dvorane Laktaši po cijeni od 40 KM.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

KK Partizan

ABA liga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана

Košarka

"Vašington pravi velike probleme": Lončar bez dlake na jeziku prozvao igrača Partizana

7 h

0
Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

Košarka

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

8 h

0
Кошаркашки тренер

Košarka

Zamijenio Žoca u crno-bijelom, Partizan se javio i objavio najljepše vijesti za Mirka Ocokoljića

1 d

0
Алимпијевић добија још једно појачање

Košarka

Alimpijević dobija još jedno pojačanje

3 d

0

Više iz rubrike

Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

Košarka

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

5 h

0
"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана

Košarka

"Vašington pravi velike probleme": Lončar bez dlake na jeziku prozvao igrača Partizana

7 h

0
Бек Далас Маверикса Брендон Вилијамс, десно, шутира ка кошу док бек Денвер Нагетса Тим Хардевеј млађи, лијево, и бек Џејлен Пикет, у центру, током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Даласу.

Košarka

Denver može i bez Jokića, Dalasu presudile povrede

7 h

0
Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

Košarka

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner