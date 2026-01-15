Igokea dočekuje Partizan, evo koliko koštaju ulaznice

Dva tima u različitom raspoloženju dočekuju predstojeći meč. I dok je Partizan sinoć doživio težak poraz u Evroligi, Igosi se nalaze u seriji od tri uzastopne pobjede u ABA ligi. Na krilima sjajnog trijumfa protiv Kluža ekipa želi da pruži još jednu dobru partiju i eventualno upiše pobjedu kojom bi se dodatno približili plasmanu u plej-of.

"Bez obzira na sve rezultate u Evroligi, Partizan je aktuelni šampion ABA lige i tim koji u ovom takmičenju ima samo jedan poraz sa početka sezone. Mislim da su u svakoj utakmici opravdali ulogu favorita i pokazali individualni kvalitet i dubinu rostera koji posjeduju. Nevezano za njihov kvalitet i sve što predstavljaju kao klub, želimo da što prije i matematički obezbijedimo poziciju u plej-ofu. Naša želja je da odigramo najbolju moguću utakmicu, probaćemo da neke stvari koje su bile dobre podignemo na još viši nivo, da neke greške smanjimo, jer biće nam potrebna maksimalna koncentracija tokom svih 40 minuta ukoliko želimo da ostvarimo pobjedu, kojoj se nadamo", rekao je trener KK Igokea Nenad Stefanović.

Utakmici se raduje i Amad Rori, koji je tokom sezone pojačao redove Igosa.

"Partizan je veoma dobro vođen tim. Imaju slavnu istoriju, biće puna dvorana. Muče se u posljednje vrijeme, ali u ABA ligi igraju sjajno. Znamo da će igrati čvrsto, ali nadamo se da možemo da nastavimo sa dobrim momentumom, držimo se našeg plana i uradimo sve što je potrebno za pobjedu", rekao je Rori.

Igokea i Partizan sastaju se u petak u Laktašima sa početkom u 19 časova. Ulaznice su juče puštene u prodaju u Kafe Baru u sklopu Sportske dvorane Laktaši po cijeni od 40 KM.