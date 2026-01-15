Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

Veoma tužna vijest dolazi iz Hrvatske, gdje je u 51. godini iznenada umro Ante Grgurević, koji je nosio nadimak i "Splitski Barkli".

On je bivšem košarkaš, ali i trener Splita, kao i mnogih drugih klubova koje je sve zatekla njegova smrt.

Ante Grgurević je sa košarkaškom karijerom počeo 1994. godine, a košarku je igrao sve do 2012. nakon čega se obreo u trenerske vode. Grgurević je karijeru počeo u rodnom Splitu, gdje je prošao mlađe kategorije, dok je prvi profesionalni klub bio Dalvin.

Poslije samo godinu dana u Dalvinu, zaigrao je za Split, gdje ostaje sve do 1999. godine. Potom je igrao za Lugano, pa se ponovo vratio u Split. Igrao je onda za Avelino, Krku, Rimini, Premijatu, Skavati, Aris, Larisu, AEK, Olimpiju Patras, Split, Engomis, da bi karijeru opet završio u svom Splitu.

Odmah je ostao pod Gripama, gdje je bio pomoćnik trenera, a 2019. godine je i preuzeo mjesto glavnog trenera.

Od njega se upravo oprostila ekipa Splita.

- Noćas je iznenada u 51. godini preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivaj u miru Božjem - stoji u objavi Splita.