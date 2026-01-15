Kinezi objavili fotografiju "supervojnika", svi u čudu: "Ovog nema ni u video igricama!"

Kineska Narodnooslobodilačka vojska (PLA) rasporedila je pješadijsku konfiguraciju sa višestrukim naoružanjem tokom nedavne obuke, što pokazuje fotografija sa početka januara koja se proširila internetom. Na njoj je prikazan vojnik PLA koji nosi jurišnu pušku tip 191, sačmaricu tip 09, ručni bacač (moguće i neki prenosni sistem za protivvazdušnu odbranu kratkog dometa) i kvadrokopter-dron. Korisnici interneta su ga prozvali "kineskim supervojnikom", objavio je Defence Blog, prenosi Jutarnji.

Kineski portal Observer Network izvijestio je da fotografija potiče iz članka objavljenog na uticajnom vojnom kanalu "Junwu Ciweimian" - koji primarno funkcioniše kao zvanični nalog na platformi WeChat, ali je prisutan i na mrežama Weibo i Bilibili, uz napomenu da je ova kombinacija naoružanja izazvala snažne reakcije javnosti.

Prema izvještaju, korisnici su komentarisali da vojnik izgleda kao "igrač video-igre koji je platio za dodatnu opremu" i šalili se da on sam pokriva "dalekometne i bliske ciljeve, protivvazdušnu odbranu, protivoklopnu borbu i izviđanje".

U izvještaju se navodi da je ovakva konfiguracija i dalje rijetka unutar PLA. Istorijski gledano, kineska pešadija je obično bila opremljena primarnom puškom, a u nekim slučajevima i bacačem raketa.

"Prije više od deset godina mnogi vojni entuzijasti još su se pitali zašto pešadija ne dobija pištolje", zabilježio je Observer Network u svom sažetku komentara.

U članku se dodaje da su ovakva opterećenja naoružanjem rijetka čak i u video-igrama.

Članak "Junwu Ciweimiana", na koji se poziva Observer Network, objašnjava da se standardni borbeni komplet municije za modernu pješadiju kreće od 150 do 210 metaka. Međutim, vojnici u nedavnim sukobima - uključujući Avganistan, Irak i rat u Ukrajini - često su nosili više od 300 metaka kako bi se nosili sa složenim uslovima na frontu.

U članku se navodi da nošenje dva vatrena oružja već stvara pritisak težine na pješaka zbog modernih dodataka kao što su optički nišani, prigušivači i prednje ručke za stabilizaciju. Dodatna municija dodatno povećava opterećenje tokom kretanja i borbe.

Prema izvještaju, nedavne promjene u brigadama za združeno djelovanje PLA proširile su upotrebu različitih kombinacija oružja. Primjena sačmarica proširila se sa operacija u zatvorenim prostorima na misije suzbijanja bespilotnih letjelica. Sačmarica tip 09, navodi se u izvještaju, posebno je cijenjena jer se može puniti pojedinačnim patronama bez posebnog spremnika i ima sklopivi kundak, što je čini praktičnom kao sekundarno oružje.

U tekstu "Junwu Ciweimiana" takođe se podsjeća na ranije napore PLA u testiranju protivdron pušaka i lansera mreža, koji su bili dostavljeni jedinicama na procjenu. Navode se lekcije iz rusko-ukrajinskog rata koje su pokazale da su ti sistemi pružili ograničene rezultate u poređenju sa fleksibilnošću taktike borbe protiv bespilotnih letjelica pomoću sačmarica.

Osim uloga u borbi protiv bespilotnih letjelica, PLA širi integraciju dronova unutar pešadijskih jedinica. Prema izvještaju, raspoređivanje kvadrokoptera na nivou desetina postalo je uobičajena praksa, što odražava prilagođavanje PLA modernim zahtjevima izviđanja i označavanja ciljeva, objavio je Defence Blog.

