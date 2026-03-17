Šta je "čudovište" koje je lansirao Iran? Sve o raketi "Hadž Kasem"

17.03.2026

21:02

Шта је "чудовиште" које је лансирао Иран? Све о ракети "Хаџ Касем"
Foto: Printscreen/X

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, a da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa "Hadž Kasem" (Hajj Qasem).

IRGC je naveo da je njihov napad usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze Al Udeida u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku.

IRGC navodi da su u napadima korišćeni samoubilački dronovi zajedno sa preciznim raketama "gadr", "emad", "fatah" i "Hadž Kasem".

Tehničke specifikacije rakete "Hadž Kasem"

Ova raketa predstavlja novu generaciju iranskog preciznog naoružanja na čvrsto gorivo.

Standardni domet rakete "Hadž Kasem" je 1.400 km, sa potencijalom da dosegne i do 1.800 km.

Raketa je izuzetno brza; pri ulasku u atmosferu dostiže Mach 12, dok na cilj udara brzinom od oko Mach 5, što otežava presretanje.

Posjeduje odvojivu bojevu glavu mase 500 kg sa preciznošću (CEP) manjom od 10 metara.

"Hadž Kasem" koristi kompozitna karbonska vlakna za tijelo rakete radi smanjenja težine i radarske vidljivosti. Mobilna je (lanser na kamionu) i spremna za trenutno lansiranje zbog upotrebe čvrstog goriva, prenosi B92.

U maju 2025. predstavljena je verzija "Kasem Basir" sa optičkim navođenjem, koja omogućava pogađanje specifičnih meta poput hangara ili pisti bez korišćenja GPS-a.

Zašto nosi to ime?

Izraz "Hadž Kasem" bio je popularni počasni nadimak za Kasema Sulejmanija, komandanta iranskih Kuds snaga koji je ubijen u američkom vazdušnom napadu 2020. godine. Raketa je dobila ime upravo u njegovu čast kako bi se očuvalo njegovo vojno nasljeđe.

Riječ "hadž" (hajj) se inače u islamskoj tradiciji odnosi na obavezno hodočašće u Meku, ali u ovom specifičnom kontekstu služi kao titula za osobu koja je obavila to hodočašće ili kao dio naziva vojnog oružja.

