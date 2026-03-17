SAS otkazuje 110 letova zbog cijena goriva

Izvor:
SRNA
17.03.2026
20:41
Skandinavski avio-prevoznik SAS otkazaće ove sedmice 110 letova u Norveškoj zbog cijena goriva.
Skandinavski avio-prevoznik SAS otkazaće ove sedmice 110 letova u Norveškoj zbog cijena goriva. Uzimajući u obzir situaciju na Bliskom istoku, uključujući nagli i eksplozivni rast cijena goriva na globalnom nivou, sada preduzimamo mjere za povećanje naše otpornosti - rekao je portparol SAS-a Ojstajn Šmit.
Švedski radio je javio da će biti otkazani letovi iz Bergena, Osla, Trondhajma i Stavangera.
S druge strane, Sindikat pilota smatra da je otkazivanje letova povezano sa zastojem u pregovorima o platama.
