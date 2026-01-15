Logo
Large banner

"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

15.01.2026

14:34

Komentari:

0
"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da odluke koje je vlada u njegovom mandatu do sada donosila ne mogu biti dovedene u pitanje.

"Bilo kakva odluka Ustavnog suda BiH to ne može dovesti u pitanje", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Саво Минић 2

Republika Srpska

Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

Prema njegovim riječima, za to ne postoji modalitet.

On je naveo da Ustavni sud BiH funkcioniše bez Srba, mandat sudijama je istekao, mijenjali su pravilnik o radu i sve što su do sada donijeli bilo je da prouzrokuju krizu u Srpskoj.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Republika Srpska

Trišić Babić: Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

1 h

3
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Republika Srpska

Potvrđeno za ATV: Minić će ponovo biti premijer

1 h

0
Саво Минић враћа мандат

Republika Srpska

Savo Minić vraća mandat

3 h

11
Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

Društvo

Počinje isplata u Srpskoj: Spremna 52 miliona

8 h

0

Više iz rubrike

Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Republika Srpska

Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

1 h

2
Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Republika Srpska

Trišić Babić: Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

1 h

3
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Republika Srpska

Potvrđeno za ATV: Minić će ponovo biti premijer

1 h

0
Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

Republika Srpska

Bojić: Značajna podrška Vlade Srpske koju Laktaši zaslužuju

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner