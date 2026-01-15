"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

15.01.2026
14:34
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da odluke koje je vlada u njegovom mandatu do sada donosila ne mogu biti dovedene u pitanje.
"Bilo kakva odluka Ustavnog suda BiH to ne može dovesti u pitanje", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.
Republika Srpska
Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer
Prema njegovim riječima, za to ne postoji modalitet.
On je naveo da Ustavni sud BiH funkcioniše bez Srba, mandat sudijama je istekao, mijenjali su pravilnik o radu i sve što su do sada donijeli bilo je da prouzrokuju krizu u Srpskoj.
