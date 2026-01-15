"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da odluke koje je vlada u njegovom mandatu do sada donosila ne mogu biti dovedene u pitanje.

"Bilo kakva odluka Ustavnog suda BiH to ne može dovesti u pitanje", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, za to ne postoji modalitet.

On je naveo da Ustavni sud BiH funkcioniše bez Srba, mandat sudijama je istekao, mijenjali su pravilnik o radu i sve što su do sada donijeli bilo je da prouzrokuju krizu u Srpskoj.