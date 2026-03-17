Cijena nafte opet prešla "psihološku granicu"

Na londonskom tržištu barelom se danas trgovalo po cijeni od 102,17 dolara, što je za 1,96 dolara skuplje nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.

Barel je na američkom tržištu bio skuplji za 1,67 dolara i iznosio je 95,17 dolara.

Na početku ove sedmice tržišta su umirile naznake da pojedini tankeri ipak prolaze Ormuskom moreuzom.

Teheran je nakon američko-izraelskog napada 28. februara preuzeo kontrolu nad Ormskim moreuzom zabranivši prolaz brodovima iz SAD, Izraela, evropskih zemalja i njihovim partnerima.

Međutim, Iran je dozvolio prolaz dva indijska tankera u vlasništvu državne Indijske brodarske korporacije /SCI/ koji su prevozili ukapljeni naftni gas, i to pod nadzorom indijske mornarice, prenio je indijski list "Tajms of Indija".

Prošao je i pakistanski tanker nafte ukrcan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazali su podaci firme za praćenje brodova.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da SAD za sada nemaju ništa protiv što neki iranski, indijski i kineski brodovi prolaze kroz Ormski moreuz.

- Iranski brodovi prolazili su i ranije, a mi smo to dopustili kako bi ostatak svijeta mogao biti snabdjeven - pojasnio je Besent.

Članice Međunarodne agencije za energiju planiraju da iz rezervi na tržište plasiraju 400 miliona barela nafte i naftnih proizvoda kako bi ublažili pad snabdijevanja iz Persijskog zaliva.

Direktor agencije Fatih Birol izjavio je ranije da je snabdijevanje naftom iz ovog regiona svedeno na manje od 10 odsto predratnog nivoa, što bi značilo da je tržište izgubilo otprilike 18 miliona barela dnevno.