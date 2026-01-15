Logo
Dodik: Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku

Izvor:

ATV

15.01.2026

14:55

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Ako je neko očekivao da ćemo nijemo i skrštenih ruku posmatrati nastojanje Sarajeva da zagospodari Republikom Srpskom, grdno se prevario. Pokušaj Sarajeva da, mimo volje srpskog naroda, nametne predsjednika Republike Srpske, samo je jedan u nizu i propašće, kao što su propali i svi raniji, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Naveo je da su nasilno oduzeli četvrtog delegata SNSD-u, ali im to nasilje ništa nije donijelo.

- Nismo dozvolili onoj dvojici iz PDP-a i SDS-a da urade nešto na štetu Srpske. Želja Sarajeva da ukine Srpsku pravoslavnu crkvu, da nam oduzmu vjeru i identitet, ostaće samo pusta, nikada ostvarena želja. Željki ne dozvoljavaju da institucije, koje su ionako nikakve, zove "zajedničkim" - rekao je Dodik.

Naveo je da se plan da u Sarajevu imaju pet podobnih Srba i jednog Blanušu u Banjaluci kako bi vladali Republikom Srpskom, neće ostvariti.

- Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku, bez obzira na naše razlike - zaključio je Dodik na Iksu.

Tagovi:

Milorad Dodik

Savo Minić

Komentari (1)
