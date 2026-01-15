Logo
Large banner

Sudar tri automobila, poginula jedna osoba

Izvor:

SRNA

15.01.2026

16:13

Komentari:

0
Судар три аутомобила, погинула једна особа
Foto: Printskrin/Jutjub

Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Dobrič na magistralnom putu između Mostara i Širokog Brijega, potvrđeno je iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Na terenu je policija, saobraćaj na toj dionici je zbog nesreće obustavljen i formirane su veće kolone vozila u oba smjera.

Vatrogasci

Svijet

Vatra zahvatila zgradu modne kuće

Lokalni mediji navode da su u sudaru učestvovala vozila "mercedes", "smart" i "reno", te da su dva vozača povrijeđena, a od zadobijenih povreda preminuo je vozač "smarta".

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амри Пашић Фаћо

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

5 h

0
У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Hronika

U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

6 h

2
Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Hronika

Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

6 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Poginuo pješak u teškoj nesreći u BiH

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

SAD uvele nove sanakcije Iranu

17

46

Kada je najbolje jesti narandže i zašto su zdrave?

17

39

Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

17

33

Sastanak rukovodstva SNSD-a i HDZ-a u Istočnom Sarajevu

17

28

Kovačević: Odbranićemo institucionalnu stabilnost Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner