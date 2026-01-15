Sudar tri automobila, poginula jedna osoba

Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Dobrič na magistralnom putu između Mostara i Širokog Brijega, potvrđeno je iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Na terenu je policija, saobraćaj na toj dionici je zbog nesreće obustavljen i formirane su veće kolone vozila u oba smjera.

Lokalni mediji navode da su u sudaru učestvovala vozila "mercedes", "smart" i "reno", te da su dva vozača povrijeđena, a od zadobijenih povreda preminuo je vozač "smarta".