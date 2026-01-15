Mazalica: Što je Vukanu milo, to mu se i snilo

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da poslanik Nebojša Vukanović, po svom starom običaju, najavljuje poteze sarajevske čaršije, pravda ih i stvara prostor da oni potkopavaju Republiku Srpsku.

"Po ko zna koji put prevazišao je sam sebe. Upada u zamke koje drugima postavlja i pravi konstrukcije koje su, izgleda, samo njemu jasne. Čitava skalamerija Vukanovićevih teorija pada na jednoj stvari: predsjednika Vlade ne bira predsjednik Republike već Narodna skupština", istakao je Mazalica komentarišući Vukanovićeve navode o ostavci predsjednika Vlade Save Minića.

Osvrnuvši se na Vukanovićevu izjavu da vlast u Srpskoj, kako kaže, priznaje Ustavni sud BiH, Mazalica je konstatovao da se iz toga može zaključiti da Vukanović očigledno zna kakva će biti odluka Ustavnog suda BiH i, ako je već zna, onda neka je i javnosti saopšti.

"Već smo vidjeli da je CIK BiH donio odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta ispunjavajući želje opozicije, a između ostalih, i Vukanovićevu. Ali, da mi nešto saopštimo Vukanoviću - na svim biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori, ponovo će pobijediti Siniša Karan. U pravilu, Vukanovićeve želje, poput one da postane ministar bezbjednosti, ostanu neostvarene. Što bi narod rekao: Što je Vukanu milo, to mu se i snilo", istakao je Mazalica.