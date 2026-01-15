Logo
Large banner

Mazalica: Što je Vukanu milo, to mu se i snilo

Izvor:

SRNA

15.01.2026

17:18

Komentari:

0
Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da poslanik Nebojša Vukanović, po svom starom običaju, najavljuje poteze sarajevske čaršije, pravda ih i stvara prostor da oni potkopavaju Republiku Srpsku.

"Po ko zna koji put prevazišao je sam sebe. Upada u zamke koje drugima postavlja i pravi konstrukcije koje su, izgleda, samo njemu jasne. Čitava skalamerija Vukanovićevih teorija pada na jednoj stvari: predsjednika Vlade ne bira predsjednik Republike već Narodna skupština", istakao je Mazalica komentarišući Vukanovićeve navode o ostavci predsjednika Vlade Save Minića.

Osvrnuvši se na Vukanovićevu izjavu da vlast u Srpskoj, kako kaže, priznaje Ustavni sud BiH, Mazalica je konstatovao da se iz toga može zaključiti da Vukanović očigledno zna kakva će biti odluka Ustavnog suda BiH i, ako je već zna, onda neka je i javnosti saopšti.

Преминула Ива

Region

Tuga u Hrvatskoj: Preminula mlada atletičarka Iva Jović

"Već smo vidjeli da je CIK BiH donio odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta ispunjavajući želje opozicije, a između ostalih, i Vukanovićevu. Ali, da mi nešto saopštimo Vukanoviću - na svim biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori, ponovo će pobijediti Siniša Karan. U pravilu, Vukanovićeve želje, poput one da postane ministar bezbjednosti, ostanu neostvarene. Što bi narod rekao: Što je Vukanu milo, to mu se i snilo", istakao je Mazalica.

Podijeli:

Tag:

Srđan Mazalica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Туга у Хрватској: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић

Region

Tuga u Hrvatskoj: Preminula mlada atletičarka Iva Jović

48 min

0
Додик: За опозицију је воља Сарајева као Божја заповијест

Republika Srpska

Dodik: Za opoziciju je volja Sarajeva kao Božja zapovijest

54 min

2
Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Đokić: Koncesija narednog četvrtka prelazi na RiTE "Ugljevik"

56 min

0
beba

Svijet

Ljekar i načelnik optuženi za smrt 9 beba umrlih u roku od 8 dana

57 min

0

Više iz rubrike

Додик: За опозицију је воља Сарајева као Божја заповијест

Republika Srpska

Dodik: Za opoziciju je volja Sarajeva kao Božja zapovijest

54 min

2
Колегијум сутра о одржавању посебне сједнице НСРС

Republika Srpska

Kolegijum sutra o održavanju posebne sjednice NSRS

2 h

0
Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

Republika Srpska

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

2 h

2
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

SAD uvele nove sanakcije Iranu

17

46

Kada je najbolje jesti narandže i zašto su zdrave?

17

39

Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

17

33

Sastanak rukovodstva SNSD-a i HDZ-a u Istočnom Sarajevu

17

28

Kovačević: Odbranićemo institucionalnu stabilnost Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner