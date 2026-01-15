Logo
Dodik: Za opoziciju je volja Sarajeva kao Božja zapovijest

Izvor:

ATV

15.01.2026

17:03

Komentari:

2
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska pokazuje odlučnost da sama odlučuje o sebi i nevjerovatnu sposobnost da ozbiljne društvene procese sprovede u najkraćem roku.

"Kao odgovorni ljudi, ništa ne prepuštamo slučaju", naglasio je Dodik.

Poručuje da Vlada koju predvodi Savo Minić je u kratkom roku pokrenula značajne reforme.

"Reforme usmjerene na podizanje životnog standarda i očuvanje stabilnosti Republike Srpske. Nova vlada, koju će on nastaviti da vodi, biće vlada kontinuiteta", jasan je Dodik.

Kada je u pitanju opozicija, Dodik ističe da se opozicija svojski trudi da narodu dokaže da je deset puta gora.

"Možda mi kao vlast nismo ni savršeni ni idealni, ali se opozicija svojski trudi, i polazi joj za rukom, da narodu dokaže da je deset puta gora! Za opoziciju je slađe sarajevsko smeće, nego naša pogača", istakao je Dodik.

Dodaje da je za opoziciju nelegalni Ustavni sud BiH legalan, nelegalni CIK je legalan, nelegalni Šmit je legalan, ali je Savo Minić nelegalan.

"Za njih je neustavni sud ustavan, za njih je neustavno nametanje zakona ustavno, samo je Savo Minić neustavan. Za opoziciju je volja Sarajeva kao Božja zapovijest, ali preziru volju srpskog naroda. I to sve bez trunke stida", zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

Savo Minić

Komentari (2)
