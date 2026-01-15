Logo
Туга у Хрватској: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић

15.01.2026

17:09

Коментари:

0
Туга у Хрватској: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић
Фото: Фејсбук скриншот

Хрватска 18-годишња атлетичарка Ива Јовић изненада је преминула, а тужну вијест о њеној смрти објавио је на друштвеним мрежама Хрватски академски атлетски клуб Младост, чија је била чланица.

"С неизрецивом тугом и дубоком боли опраштамо се од бескрајно вољене Иве Јовић. Изненада је преминула у уторак. На посљедњем натјецању, Ива се храбро борила на терену и скочила особни рекорд у даљу. Тај успјех измамио је на њеном лицу осмијех већи него икад којим је обасјала све око себе. Управо је осмијех био њен потпис и дар којим нас је увијек частила – и који је увијек био урезан у све нас који смо с Ивом били блиски", истакли су на званичној Фејсбук страници клуба.

Истичу да се Ива у посљедњој бици, али оној животној, борила храбрије и јаче него икада. Борила се храбро до самог краја и, како истичу, с осмјехом.

"Ива сада наставља трчати небеским равницама и обарати рекорде с осмијехом. Сада знамо да је она наша највећа подршка горе с висина. А ми ћемо се њој у спомен, за њено достојанство и част, храбро борити на терену који смо с њом дијелили и храбро борити у биткама већима од спортских које нам припрема живот. Испраћај наше вољене Иве бит ће у уторак 20.01. у 12:40 у крематорију на Мирогоју. Волимо те. Почивала у миру", написали су из Хрватског академског атлетског клуба Младост.

Коментари (0)
