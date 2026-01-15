Logo
Large banner

Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"

Извор:

СРНА

15.01.2026

16:23

Коментари:

0
Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"
Фото: Pexels

Ријечки одборници затражили су сазивање сједнице Градског вијећа на којој би се од градоначелника Иве Ринчић затражило да обезбиједи да се у просторима којима управља град не користе фашистички и усташки симболи, поруке и слогани, укључујући "За дом спремни!".

Захтјев је упутило 13 одборника СДП-а, ПГС-а, Листе за Ријеку, Можемо, ИДС-а и независне листе бившега градоначелника Марка Филиповића.

Они од градоначелника Ријеке траже да предузме мјере којима ће обезбиједити да се на површинама и просторима којима управља град не користе обиљежја, слогани или поруке којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња.

Указују да су фашистички и усташки симболи или покличи као што је "За дом спремни!" забрањено Уставом Хрватске.

Повод за овај захтјев је најављени концерт Марка Перковића Томпсона у Ријеци, као и ширење историјског ревизионизма на улицама, од графита до наљепница са фашистичким обиљежјима повезаним са усташким покретом и нацистичким симболима.

izrael vojska

Свијет

Израелска војска гађала Хезболах у Либану

Одборници истичу да су свјесни да тај закључак неће имати посљедице на већ договорени Томпсонов концерт, али да желе да пошаљу поруку да ријечко представничко тијело такве ствари недвосмислено осуђује и да се намјерава супротставити се таквим манифестацијама фашизма.

"Желимо послати поруку да су такве ствари у Ријеци неприхватљиве и да отвореност и слобода говора коју Ријека баштини не подразумијева величање фашизма у било којем облику", наводи се у захтјеву одборника.

Хрватски медији преносе да су улазнице за Томпсонов концерт у ријечкој дворани "Младост" распродате за пола сата.

Концерт је заказан за 6. фебруар, а због великог интересовања публике, како је најављено, биће одржан још један дан касније.

Подијели:

Таг:

ustaški pozdrav

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Израелска војска гађала Хезболах у Либану

Свијет

Израелска војска гађала Хезболах у Либану

1 ч

0
Ватра захватила зграду модне куће

Свијет

Ватра захватила зграду модне куће

1 ч

0
Судар три аутомобила, погинула једна особа

Хроника

Судар три аутомобила, погинула једна особа

1 ч

0
Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

Сцена

Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу

4 ч

0
Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

Регион

Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

6 ч

0
Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Регион

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

7 ч

0
Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Регион

Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

58

Украдена свиња Бела тешка више од 200 кила: Полиција преузела случај

17

50

САД увеле нове санакције Ирану

17

46

Када је најбоље јести наранџе и зашто су здраве?

17

39

Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

17

33

Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner