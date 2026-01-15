Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"

Извор:
Ријечки одборници затражили су сазивање сједнице Градског вијећа на којој би се од градоначелника Иве Ринчић затражило да обезбиједи да се у просторима којима управља град не користе фашистички и усташки симболи, поруке и слогани, укључујући "За дом спремни!".
Захтјев је упутило 13 одборника СДП-а, ПГС-а, Листе за Ријеку, Можемо, ИДС-а и независне листе бившега градоначелника Марка Филиповића.
Они од градоначелника Ријеке траже да предузме мјере којима ће обезбиједити да се на површинама и просторима којима управља град не користе обиљежја, слогани или поруке којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња.
Указују да су фашистички и усташки симболи или покличи као што је "За дом спремни!" забрањено Уставом Хрватске.
Повод за овај захтјев је најављени концерт Марка Перковића Томпсона у Ријеци, као и ширење историјског ревизионизма на улицама, од графита до наљепница са фашистичким обиљежјима повезаним са усташким покретом и нацистичким симболима.
Одборници истичу да су свјесни да тај закључак неће имати посљедице на већ договорени Томпсонов концерт, али да желе да пошаљу поруку да ријечко представничко тијело такве ствари недвосмислено осуђује и да се намјерава супротставити се таквим манифестацијама фашизма.
"Желимо послати поруку да су такве ствари у Ријеци неприхватљиве и да отвореност и слобода говора коју Ријека баштини не подразумијева величање фашизма у било којем облику", наводи се у захтјеву одборника.
Хрватски медији преносе да су улазнице за Томпсонов концерт у ријечкој дворани "Младост" распродате за пола сата.
Концерт је заказан за 6. фебруар, а због великог интересовања публике, како је најављено, биће одржан још један дан касније.
