Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Извор:

Телеграф

15.01.2026

09:53

Коментари:

0
Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу
Фото: 24ur.com

Јутрос око осам сати дошло је до стравичног судара комбија и цистерне на Штајерском ауто-путу у Словенији.

Након несреће возила су се запалила, а ауто-пут је затворен у оба смјера између излаза Словенске Коњице и Словенска Бистрица Југ.

Полиција Марибора потврдила је за 24ур да је јутрос око 8 сати дошло до судара комбија и цистерне, након чега су се возила запалила. На лицу мјеста налазе се и ватрогасци.

Полиција још увијек нема никаквих информација о повријеђенима.

На фотографијама које је објавио словеначки портал 24.ур виде се возила у пламену, а ватра се шири цијелом ширином ауто-пута.

За сада није познато како је дошло до стравичне несреће, а возачи се преусмеравају на регионални пут ка Цељу код Словенске Бистрице и ка Марибору код Словенских Коњица, објавио је Саобраћајно-информативни центар.

Саобраћајне гужве се јављају и на ауто-путу и ​​на регионалним путевима, док се на возаче у застоју апелује да направе спасилачку линију.

Саобраћајно-информативни центар препоручује да сва теретна возила која путују између Марибора и Љубљане иду рутом кроз Хрватску.

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Словенија

cisterna

