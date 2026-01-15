Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

Извор:
Танјуг
15.01.2026
09:44
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић побиједио је данас у Мелбурну Американца Френсиса Тијафоа 6:3, 6:4 у егзибиционом мечу уочи старта Аустралијан опена.
Меч је трајао 82 минута, а одигран је на "Род Лејвер арени". Овај дуел је био хуманитарног карактера.
Раније данас одржан је жријеб за Аустралијан опен, који почиње у недјељу, 18. јануара. Ђоковић ће у првом колу првог гренд слем турнира у сезони играти против шпанског тенисера Педра Мартинеза.
Ђоковић је 10 пута у каријери освојио Аустралијан опен.
