Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

Извор:

Танјуг

15.01.2026

09:44

Коментари:

0
Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић побиједио је данас у Мелбурну Американца Френсиса Тијафоа 6:3, 6:4 у егзибиционом мечу уочи старта Аустралијан опена.

Меч је трајао 82 минута, а одигран је на "Род Лејвер арени". Овај дуел је био хуманитарног карактера.

Раније данас одржан је жријеб за Аустралијан опен, који почиње у недјељу, 18. јануара. Ђоковић ће у првом колу првог гренд слем турнира у сезони играти против шпанског тенисера Педра Мартинеза.

Ђоковић је 10 пута у каријери освојио Аустралијан опен.

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

