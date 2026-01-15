Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

Извор:
Б92
15.01.2026
08:44
Милан Кнежевић изјавио да ће та странка напустити власт уколико на првој наредној сједници црногорске владе буду одбијене иницијативе ДНП о српском језику, држављанству, тробојци и дијалогу у вези са градњом постројења у Ботуну.
Кнежевић, који је предсједник црногорске Демократске народне партије је рекао да ће уколико иницијативе ДНП-а буду одбијене, министри из редова те странка, Милан Зоговић и Маја Вукићевић, поднијети оставке.
''Посланички клуб ће отказати подршку влади Милојка Спајића, а одборнички клуб ДНП-а у скупштини главног града отказаће подршку градоначелнику Саши Мујовићу", рекао је Кнежевић за Политику.
Навео је да више нема нагађања, сумњи, нити јавних подметања ''душебрижника и спасилаца српства", јер ће, како каже, бити онако како је одлучило предсједништво ДНП-а.
''Нема никаквог простора за манипулације, анализе и фрустрације, какве смо имали прилику да читамо на друштвеним мрежама, и то доминантно од људи који или подржавају Демократску партију социјалиста (ДПС) или раде противно интересима и ДНП-а, и српског и црногорског народа у Црној Гори'', навео је Кнежевић.
Према његовим ријечима, окидач за посљедњу одлуку његове партије у вези са подношењем иницијатива била је, како каже, брутална акција полиције у Ботуну, посљедњих дана прошле године.
Кнежевић је навео да је у тој акцији учествовало 680 полицајаца и да су приведена 54 мештанина који мјесецима протестују због најављене градње колектора у Ботуну и додао да је ''бруталном акцијом'' у Ботуну руководио полицајац који је ухапсио његову мајку.
Подсјетивши да је амбасадор ЕУ у Црној Гори Јохан Сатлер у неколико наврата поручио да држава мора да покаже снагу у Ботуну где се мештани буне против изградње постројења за пречишћавање воде, Кнежевић је изразио сумњу да је Сатлер допринио акцији у Ботуну и да ће морати прво да се обаве консултације са Сатлером, па да се одлучује о иницијативама Сатлера.
''Ја нећу њега (Сатлера) питати шта да радим у својој држави. Свакако, држава у Ботуну није показала никакву снагу, већ немоћ", рекао је Кнежевић.
Коментаришући нове блокаде саобраћајница од стране грађана Ботуна и Зете, Кнежевић је рекао да ће се протести у наредном периоду сигурно радикализовати уколико Милојко Спајић и коалициони партнери не уваже иницијативе ДНП, прије свега оне о повратку српског језика као службеног, двојног држављанства, тробојке као народне заставе и других питања.
''Ти људи желе разговор, али упорно добијају одговоре који иритирају и додатно подижу тензије. Мислим да никоме у Црној Гори није потребно да се пролије кап људске крви, а 31. децембра се то и могло десити да није било одговорних људи који су са грађанима Зете донијели одлуке које су зауставиле ескалацију. Уколико не буде преговора, досадашње блокаде ће бити поезија у односу на оно што може да се деси, а тиче се отпора грађана Ботуна због класичне злоупотребе, репресије и кршења референдумске воље", поручио је Кнежевић.
