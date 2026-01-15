Професор сексуално узнемиравао ученицу

15.01.2026
13:11
Коментари:0
Полиција је ухапсила педесетдеветогодишњег професора средње школе у Имотском због сексуалног узнемиравања ученице.
- Полицијски службеници испитали су мушкарца због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање - потврдили су из Полицијске управе сплитско-далматинске.
Против професора је поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву.
- Осумњичени мушкарац јутрос је, уз кривичну пријаву, предат притворском надзорнику - рекли су из полиције за Далматински портал.
Професор ће током дана бити испитан у тужилаштву.
