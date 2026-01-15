Logo
Large banner

Професор сексуално узнемиравао ученицу

15.01.2026

13:11

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је ухапсила педесетдеветогодишњег професора средње школе у Имотском због сексуалног узнемиравања ученице.

- Полицијски службеници испитали су мушкарца због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање - потврдили су из Полицијске управе сплитско-далматинске.

Против професора је поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву.

- Осумњичени мушкарац јутрос је, уз кривичну пријаву, предат притворском надзорнику - рекли су из полиције за Далматински портал.

Професор ће током дана бити испитан у тужилаштву.

Подијели:

Тагови:

seksualno uznemiravanje

Imotski

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

Регион

Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

3 ч

0
Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Регион

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

5 ч

0
Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Регион

Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

5 ч

0
Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

Регион

Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

15

27

Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

15

24

Ова 4 знака привлаче новац као магнет

15

21

Путин: Ситуација на међународној сцени све гора

15

08

Захарова: Кршење међународног права је почело признањем Косова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner