U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

Izvor:
ATV
15.01.2026
11:49
Komentari:2
Bijeljinska policija uhapsila je juče Ibrahima Bešlića kod kojeg je prilikom kontrole pronađeno 220 grama kokaina, saznaje ATV.
"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina, 14.01.2026. godine u okviru operativnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga lišili su slobode lice inicijala I.B. iz Bijeljine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", saopšteno je iz policije.
Na osnovu Naredbe Okružnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres na dvije lokacije i pretres vozila, kojom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto: više pvc paketa u kojima se nalazi bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“ ukupne mase 221 gram, električni dreser za pse, jedan ometač za videonadzor, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Nakon dokumentovanja predmeta protiv lica I.B. Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
