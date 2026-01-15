Logo
U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

Izvor:

ATV

15.01.2026

11:49

Komentari:

2
У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина
Foto: PU Bijeljina

Bijeljinska policija uhapsila je juče Ibrahima Bešlića kod kojeg je prilikom kontrole pronađeno 220 grama kokaina, saznaje ATV.

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina, 14.01.2026. godine u okviru operativnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga lišili su slobode lice inicijala I.B. iz Bijeljine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", saopšteno je iz policije.

Одузети кокаин
Oduzeti kokain

Na osnovu Naredbe Okružnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres na dvije lokacije i pretres vozila, kojom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto: više pvc paketa u kojima se nalazi bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“ ukupne mase 221 gram, električni dreser za pse, jedan ometač za videonadzor, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Одузети кокаин
Oduzeti kokain

Nakon dokumentovanja predmeta protiv lica I.B. Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Komentari (2)
