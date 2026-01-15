Neda Ukraden progovorila o tome da li nosi markiranu odjeću

Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje uživaju u kupovini brendirane od‌jeće, Ukradenova tvrdi da joj marka nije najbitnija pri odabiru modela, o čemu je govorila u emisiji Grand specijal.

"Ja sam se oduvijek dobro oblačila, to je neka moja karakterna osobina. I da nisam pjevačica isto bi bilo. Imali smo jednu divnu šnajderku u Sarajevu koja mi je šila, to su bili ekskluzivni modeli. Nije tada bilo toliko ni butika ni toliko kreatora, a nisam bila ni te neke plažene moći. Šta god da je bilo nastojala sam da ne nosi ta krpa mene, nego ja nju. Taj model ne sme da bude na mojim prsima Lui Viton, moram ja biti Lui Viton", objašnjava pjevačica koja za jedan komad u svom garderoberu uvijek vodi računa o viskom kvalitetu.

"Ne robujem tome, ali lijepo je imati dizajnerski komad jer nisu oni slučajno ta imena koja jesu. Naravno, plaća se tu i sujeta i glupost davati pare, međutim volim dobru cipelu, tu ne smijem da štedim jer smo u tome po nekoliko sati na sceni. Mora biti koža, nešto što ti neće raniti noge", kazala je ona.

Prisjetila i svog prvog ulaska u radnju jednog poznatog svjetskog brenda čije komade obožavaju pripadnici estrade.

"Sjećam se svog prvog ulaska u Lui Viton u Pariz i ja vidim nema tri čovjeka, pitala sam se kako nema gužve, ali svaki prodavac ima svoju mušteriju. Nema sto ljudi koji se muvaju, ti si tu gospodin kupac, to su neki lijepi momenti, to svako voli", ispričala je.