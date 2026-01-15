Logo
Vatra zahvatila zgradu modne kuće

Tanjug

15.01.2026

16:04

Foto: Tanjug/AP

U zgradi italijanske modne grupe Salvatore Feragamo na periferiji Firence danas je izbio požar, u kome niko nije povrijeđen, saopštile su italijanske vatrogasne službe.

Požar, su gasila dva vatrogasna tima, a kako su naveli požar je zahvatio sistem za odvod vazduha ispred zgrade, dok su operacije hlađenja i dalje u toku, prenosi Rojters.

Predstavnici grupe Feragamo nisu bili dostupni za komentar.

Неда Украден

Scena

Neda Ukraden progovorila o tome da li nosi markiranu odjeću

Industrijska zona Sesto Fiorentina u kojoj se nalazi zgrada te firme, obuhvata više fabrika koje opslužuju luksuznu kožnu industriju.

(Kurir)

požar

Firenca

