Vatra zahvatila zgradu modne kuće

U zgradi italijanske modne grupe Salvatore Feragamo na periferiji Firence danas je izbio požar, u kome niko nije povrijeđen, saopštile su italijanske vatrogasne službe.

Požar, su gasila dva vatrogasna tima, a kako su naveli požar je zahvatio sistem za odvod vazduha ispred zgrade, dok su operacije hlađenja i dalje u toku, prenosi Rojters.

Predstavnici grupe Feragamo nisu bili dostupni za komentar.

Industrijska zona Sesto Fiorentina u kojoj se nalazi zgrada te firme, obuhvata više fabrika koje opslužuju luksuznu kožnu industriju.

(Kurir)