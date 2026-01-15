Logo
Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

Izvor:

Sputnik Srbija

15.01.2026

15:21

Путин: Ситуација на међународној сцени све гора
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Situacija na međunarodnoj sceni se sve više pogoršava, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u Kremlju tokom ceremonije primanja akreditiva od 34 ambasadora, uključujući i iz neprijateljskih zemalja.

Prema njegovim riječima, jedan od ključnih faktora razvoja čovječanstva je međunarodna saradnja.

"Mir ne nastupa sam, on se gradi, i to svakog dana. Aktuelnost toga je očigledna, posebno kada situacija na međunarodnoj areni sve više degradira. Čini mi se da to niko ne može da ospori", izjavio je Putin.

Desetine zemalja širom svijeta trenutno pate od haosa i bezakonja, nemaju resurse kako bi mogle da se zauzmu za sebe, ocijenio je ruski lider.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

Među ambasadorima stranih država su, između ostalih, i ambasadori 11 neprijateljskih država, kao što su Francuska, Norveška i Švedska.

Vladimir Putin

