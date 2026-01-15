Захарова: Кршење међународног права је почело признањем Косова

Извор:
Западне државе су признањем такозваног Косова поткопале основне принципе територијалног интегритета и неповредивости граница, на које се данас позивају у контексту Гренланда, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
"Један од првих симптома овог прогресивног ревизионизма било је признање једностраног проглашења независности покрајине Косова и Метохије. Сећате се како је то 2008. године урадио низ западних земаља на челу са САД? Све то је постало упечатљив пример грубог кршења основних норми и принципа међународног права, пре свега Повеље УН", рекла је Захарова.
Она је нагласила да сада, као што је Москва раније упозоравала, чланице НАТО-а "жању посљедице поступака мотивисаних искључиво вјеровањем у сопствену изузетност".
Захарова се осврнула и на мит о "руској претњи", који Данска и друге чланице ЕУ и НАТО-а већ дуги низ година промовишу.
"Солидаришемо се са ставом Народне Републике Кине о неприхватљивости позивања на наводну `активност Русије и Кине` око Гренланда као оправдање за садашње заоштравање ситуације", рекла је она на брифингу за новинаре, преноси РТ Балкан.
Она је поручила да би, прије него што оптуже друге за међусобне несугласице, земље НАТО-а и европске бирократе требало, прије свега, да јасније сагледају сопствену одговорност за дубоку и убрзану ерозију међународних правних основа глобалне безбједносне архитектуре.
Захарова је нагласила да Русија остаје досљедно усмјерена на очување мира и стабилности на свим географским ширинама и отворена је за дијалог заснован на узајамном поштовању са иностраним партнерима.
