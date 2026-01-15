Кинези објавили фотографију "супервојника", сви у чуду: "Овог нема ни у видео игрицама!"

Извор:
Телеграф
15.01.2026
13:39
Кинеска Народноослободилачка војска (ПЛА) распоредила је пјешадијску конфигурацију са вишеструким наоружањем током недавне обуке, што показује фотографија са почетка јануара која се проширила интернетом. На њој је приказан војник ПЛА који носи јуришну пушку тип 191, сачмарицу тип 09, ручни бацач (могуће и неки преносни систем за противваздушну одбрану кратког домета) и квадрокоптер-дрон. Корисници интернета су га прозвали "кинеским супервојником", објавио је Дефенце Блог, преноси Јутарњи.
Кинески портал Обсервер Network извијестио је да фотографија потиче из чланка објављеног на утицајном војном каналу "Junwu Ciweimian" - који примарно функционише као званични налог на платформи WeChat, али је присутан и на мрежама Weibo и Билибили, уз напомену да је ова комбинација наоружања изазвала снажне реакције јавности.
Према извјештају, корисници су коментарисали да војник изгледа као "играч видео-игре који је платио за додатну опрему" и шалили се да он сам покрива "далекометне и блиске циљеве, противваздушну одбрану, противоклопну борбу и извиђање".
У извјештају се наводи да је оваква конфигурација и даље ријетка унутар ПЛА. Историјски гледано, кинеска пешадија је обично била опремљена примарном пушком, а у неким случајевима и бацачем ракета.
"Прије више од десет година многи војни ентузијасти још су се питали зашто пешадија не добија пиштоље", забиљежио је Обсервер Network у свом сажетку коментара.
PLA rifleman carrying a rifle, shotgun, and anti-tank rocket launcher.— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) January 9, 2026
This guy is simultaneously capable of laying down suppressive fire, take out armored and fortified targets, as well as shooting down incoming FPV drones.😂
The new PLA infantry is certainly very busy. pic.twitter.com/oQ5aWmCpZ1
У чланку се додаје да су оваква оптерећења наоружањем ријетка чак и у видео-играма.
Чланак "Junwu Ciweimiana", на који се позива Обсервер Network, објашњава да се стандардни борбени комплет муниције за модерну пјешадију креће од 150 до 210 метака. Међутим, војници у недавним сукобима - укључујући Авганистан, Ирак и рат у Украјини - често су носили више од 300 метака како би се носили са сложеним условима на фронту.
У чланку се наводи да ношење два ватрена оружја већ ствара притисак тежине на пјешака због модерних додатака као што су оптички нишани, пригушивачи и предње ручке за стабилизацију. Додатна муниција додатно повећава оптерећење током кретања и борбе.
Према извјештају, недавне промјене у бригадама за здружено дјеловање ПЛА прошириле су употребу различитих комбинација оружја. Примјена сачмарица проширила се са операција у затвореним просторима на мисије сузбијања беспилотних летјелица. Сачмарица тип 09, наводи се у извјештају, посебно је цијењена јер се може пунити појединачним патронама без посебног спремника и има склопиви кундак, што је чини практичном као секундарно оружје.
У тексту "Junwu Ciweimiana" такође се подсјећа на раније напоре ПЛА у тестирању противдрон пушака и лансера мрежа, који су били достављени јединицама на процјену. Наводе се лекције из руско-украјинског рата које су показале да су ти системи пружили ограничене резултате у поређењу са флексибилношћу тактике борбе против беспилотних летјелица помоћу сачмарица.
Осим улога у борби против беспилотних летјелица, ПЛА шири интеграцију дронова унутар пешадијских јединица. Према извјештају, распоређивање квадрокоптера на нивоу десетина постало је уобичајена пракса, што одражава прилагођавање ПЛА модерним захтјевима извиђања и означавања циљева, објавио је Дефенце Блог.
(Телеграф)
